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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de (2)

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de (2)


KKKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, VALİ PEHLİVANI ZİYARET ETTİ
Mersin´de bir dizi programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Silifke ve Erdemli programının ardından Valiliğe gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar´ı Vali Pehlivan ve kent protokolü karşıladı. Tören mangasını selamlayan Tatar, Valilik şeref defterini imzaladı. Burada Vali Pehlivan ile bir süre sohbet eden konuk Cumhurbaşkanı Tatar, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Silifke ziyareti sırasında Taşucu Limanı'nda bulunan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı incelediğini dile getiren Tatar, çok etkilediğini kaydetti. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade eden Tatar, iki ülkenin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir. Eğer öyle bir anlaşma olabilirse, geçen günlerde kendilerine yaptığım önerilerde olduğu gibi hidrokarbonlar konusunda da iş birliği yapılabilir. Kıbrıs'ta makul, sürdürülebilir, her iki tarafın yararına olacak anlaşmadan, barışın devamından yanayız. 'Barış' denildiğinde her zaman söylemimdir, KKTC'de barış vardır çünkü bu barış 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile götürülmüştür" dedi.
Vali Pehlivan ise ziyaretlerinden dolayı Tatar´a teşekkür etti.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-07-27 00:22:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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