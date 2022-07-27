Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklan atarak devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.P.'nin (68) kullandığı 33 NB 688 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç takla atarak devrildi.

Kazada sürücü İ.P. ve yanındaki yolcu olan eşi Z.P. (67) hafif yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.