Mersin'de 'YKS Tercih Danışmanlık Günleri' başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi aracılığı ile üniversite tercihi yapacak öğrencilere, Kongre ve Sergi Sarayında 5 Ağustos tarihine kadar ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Bazı devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin tanıtım stantlarının da yer aldığı etkinlikte üniversite adaylarına, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunuyor.

YKS tercih danışmanlık günleri hakkında bilgi veren MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi rehber öğretmenlerinden Canan Serin, “Öğrencilerimiz burada üniversiteler hakkında, bölümler hakkında, seçeceği meslekler hakkında merak ettikleri soruların cevabını bulabilecekler. Öğrencilerimizi, tercih dönemini daha kolay ve rahat geçirebilmeleri adına buraya davet ediyoruz. Merkeze uzak ilçelerimizde yaşayan öğrencilerimiz ise tercih konusunda, kendi ilçelerindeki kurs merkezlerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimize danışabilirler” dedi.

Düzenlenen etkinliğin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Nisanur Demir isimli öğrenci ise “Eşit ağırlıkta 4 bin sıralama yaptım. Hukuk yazmayı düşünüyorum. Şimdi öğretmenlerimden fikir alıyorum, ‘hangi üniversiteler daha iyi’ noktasında araştırma yapıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesinin bizlere sağladığı bu desteklerden çok memnunum. Sınav sürecinde de çok yararı oldu. Öğretmenler çok yardımcı oldular, şu anda da yardım ediyorlar” diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslar ile sınava hazırlandığını belirten Fatma Bingöl de “12. sınıf öğrencisiyim, 458 puan çektim, 49 bin sıralamadayım. Elektrikelektronik mühendisliği okumak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde kurs verildi. İstediğimiz zaman ek dersler de verildi. Her hafta sınavlar yapıldı. Sınava yakın TYTAYT olarak her gün deneme sınavlarına girdik. Orada da başarı sıralamamızı gördük. Zaman yönetiminde olsun, aldığım puanda olsun çok etkisi oldu. Ayrıca MERCİ var, oradan rehberlik hizmeti alabiliyoruz. Psikologlar var, sınav sürecimize de yardımcı oldular” şeklinde konuştu.



YKS tercih sürecinin son günü olan 5 Ağustos’a kadar, hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 09.0018.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi yetkilileri, Kongre ve Kültür Merkezine gelemeyen öğrencilerin '0324 616 04 01' numaralı telefon aracılığı ile rehber öğretmenlerden destek alabileceklerini de bildirdiler.

