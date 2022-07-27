Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezinden tercih yapacak gençlere destek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, üniversite sınavından sonra tercih heyecanı yaşayan öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün başlıyor. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Akdeniz Belediyesinin, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz hazırlık kursları verdiği Metropol gökdelen binası 29’uncu katında bulunan Etüt Merkezi, üniversite giriş sınavından sonra bu kez de tercih sürecine giren öğrenciler için hizmet veriyor. Etüt merkezinde, alanında uzman rehber öğretmenlerin gözetiminde geleceğini ve mesleğini belirleyecek tercihleri için öğrencilere yüz yüze görüşerek destek sunuluyor.



Merkez, 27 Temmuz 5 Ağustos arası hizmet verecek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Etüt Merkezi, üniversite sınavına girip ardından bölüm ve meslek tercihi yapmak isteyen öğrencilere 27 Temmuz ila 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında, 08.0017.00 saatleri arasında hizmet verecek. Öğrenciler, merkezin '0552 769 0801' numaralı telefonunu arayıp daha ayrıntılı bilgi alabilecekler.

Öte yandan Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de uzman psikolog tarafından ücretsiz sunulan, ilkokul yaşına gelen çocukların eğitimöğretim ortamına hazır olup olmadığını ölçen Metropolitan Okul Olgunluğu Testini, ailelerin hizmetine yeniden sundu.



Çocuğunuz okula hazır mı?

İlkokul birinci sınıfına başlayacak çocukların, okula hazır olup olmadıklarını ölçmek, çocukların güçlendirilmesi gereken alanları belirleyerek onları desteklemek, eğitimöğretim hayatlarına iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla Uzman Psikolog ve Psikolojik Danışman tarafından uygulanan ücretsiz Metropolitan Okul Olgunluğu Testi için veliler, Akdeniz Belediyesine başvurabilecek. Dileyen ebeveynler daha ayrıntılı bilgi almak için, '0552 768 88 88' numaralı telefonu arayabilecekler.

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