Gültak: "Akdeniz'in kurtuluşu kentsel dönüşümle mümkün"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede acil ihtiyaç duyan 67 mahallede daha kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Mersin ve Akdeniz’in tek kurtuluşu, vatandaşımızı mağdur etmeden yerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmektir” dedi.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Gültak'ın son durağı Siteler Mahallesi oldu. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve parti yetkililerinin de katıldığı buluşmada söz alan Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt, ziyareti ve mahalleye kazandırdığı hizmet ve çalışmalar nedeniyle Başkan Gültak ve belediye hizmet birimlerine teşekkür etti.

Borçlanma talebi için destek

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da mahalleye sunulan hizmetleri anlattı, kalanların da en kısa sürede vatandaşlara sunulacağını anlattı. Konuşmasında, Cumhur İttifakı olarak oybirliği ile Mersin Büyükşehir Belediyesine 310 milyon TL borçlanma yetkisi verdiklerini hatırlatan Gültak, Akdeniz Belediyesinin 28 Temmuz’da yapılacak olağanüstü meclis toplantısında borçlanma talebini yeniden gündeme getireceklerini belirtti. Meclis üyeleri ve muhtarlardan destek isteyen Gültak, “Şimdi bizler de talep ettiğimiz bu borçlanma yetkisinin Meclisimizden oybirliği ile çıkmasını bekliyoruz. Çünkü Akdeniz'in, Büyükşehire göre çok daha fazla ihtiyacı var. Merkez ilçelerde ekonomik olarak en çok sıkıntı çeken belediyelerin başında geliyoruz” diye konuştu.

“Geçmişte korkmuşlar ama biz başardık”

Sitelerin de kentin en eski mahallelerinden biri olduğuna dikkat çeken Gültak, Çay ve Barış mahallesi örneklerini vererek, yerinde kentsel dönüşüm projelerinin önemine değindi. Özellikle projenin tamamlandığı Çay Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların çok avantajlı bir durumda olduğunu belirten Gültak, Barış Mahallesi’nde de projenin hızla ilerlediğini, 1 yıla kalmaz biteceğini ifade etti. “Sadece bu 2 mahallemiz değil, Mersin ve Akdeniz ilçemizin birçok mahallesi dönüşüme ihtiyaç duyuyor” diyen Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Halkın mağdur olmaması kaydıyla, yerinde kentsel dönüşüm projeleriyle bu şehir değişir. Yarın Çay Mahallesi sakinleri yeni, modern ve güvenli konutlarına yerleşecek, Barış Mahallesi de yaklaşık 1 sene sonra teslim edilecek. Yepyeni evler, tapu sorunu, park sorunu yok, çocukların oyun alanı sorunu, kreş, ibadethane sorunu yok.”

“Biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz”

“Mersin’in kurtuluşu, vatandaşı da mağdur etmeyen kentsel dönüşüm projeleridir” diyen Başkan Gültak, “Siteler ve diğer mahallelerimizin her türlü sorununu çözmek istiyorsak devletin de sağladığı imkanları kullanarak Mersin’de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek zorundayız. Bugüne kadar kimse yapmamış, korkmuş. Başka bir formül bulan da yok. Tabi vatandaşı ikna edemezsen sıkıntı yaşarsın ama biz başardık. Gelecek seçimde Akdeniz’de yeniden seçilip göreve gelmemiz halinde, bu kez 2 değil, alt ve üstyapısı sorunlu, parkı, yeşil alanı olmayan 67 mahallemizde birden kentsel dönüşüm projelerini başlatacağız. Bu konuda hükümetimizin de desteğini alıyoruz. Başkaları konuşuyor ama biz iş yapıyoruz. Bitirdiğimiz projeleri de ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

“Akdeniz artık kavga ile değil festivallerle anılıyor”

Hafta sonu Esenli Mahallesinde, belediyenin ilk kez düzenlediği Esenli Üzüm Şenliği’ne de değinen Gültak, şenliğin, kendisinin de beklediğinin çok üzerinde bir katılım ve ilgi gördüğünün altını çizerek, “Açıkçası şaşırmadım değil ama demek ki bunlar lazım. Bugün sosyal medyada festival yazdığınızda karşınıza Karaduvar çıkıyor. Çünkü Akdeniz, artık kavga ve uyuşturucu ile anılmıyor. Festivaller, şenlikler, barış ve kardeşlikle anılıyor. Bunlar da kolay olmuyor, çalışarak oluyor” diye konuştu.

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