Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de narkotik baskını sırasında kaçmaya çalıştığı motosikletten 2 kilo eroin çıkan H.A. ile aynı evde yakalanan S.K., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şüpheliler E.D., H.A. ve S.K.'nin adresine baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden H.A., binadan motosikletle kaçmak isterken yakalandı. Motosiklette yapılan aramada 2 kilo eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ile H.A. tutuklandı, E.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-07-27 12:31:26



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