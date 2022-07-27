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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom ve Gazprom endüstriyel tesislerin yapımındaki deneyimlerini paylaşacak

İHA

Rosatom ve Gazprom endüstriyel tesislerin yapımındaki deneyimlerini paylaşacak

Rusya'nın enerji mühendisliği ve endüstriyel inşaat alanlarındaki liderleri, dünyanın dört bir yanından inşaat sektöründen katılımcıları bir araya getirecek olan uluslararası bir 'inşaat şampiyonası' düzenleyecek.
Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Gazprom Invest Limited Şirketi tarafından 58 Ekim 2022’de düzenlenecek şampiyonaya Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan ev sahipliği yapacak. Şampiyanoya, BRICS ülkeleri, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Mısır, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, İran, Sırbistan, İsrail, Nijerya, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuveyt ve Katar olmak üzere 26 farklı ülkeden iş dünyası temsilcileri, kamu görevlileri ve öğrenciler davet edildi.
Uluslararası İnşaat Şampiyonası, inşaat yeterliliklerini ve son teknolojileri sergilemek için büyük ölçekli bir uluslararası merkez olmak üzere tasarlanmış benzersiz bir platform olma özelliği taşıyor. Uluslararası işbirliğini geliştirme ve endüstriyel inşaat endüstrisindeki işçilerin işgücü verimliliğini artırma hedefini taşıyan etkinlik çerçevesinde, stratejik bakımdan önemli konuların tartışılması ve hem Rusya'da hem de yurtdışında endüstriyel inşaatın geliştirilmesine ilişkin kararlar alınması için de başka bir etkinlik düzenlendi.

Bu etkinlikte konuşan Rusya Federasyonu İnşaat ve Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Irek Faizullin, şampiyonanın düzenlenmesinin geniş iş birliği geliştirme ihtiyacı nedeniyle gerekli olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları Konseyi'nin 6 Kasım 2020 tarihli kararına göre şampiyonanın her yıl düzenlenmesi konusu, 2030'a kadar olan dönem için BDT Üye Ülkelerinin Bölgeler Arası ve Sınır Ötesi İş Birliği Kavramının Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı’na dahil edilmiştir. İkinci şampiyona, gelişmekte olan ülke hükümetlerinin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmesine yardım edecek ve inşaat alanında iş ortakları ve yabancı ülkelerle etkin endüstriyel işbirliğinin oluşturulması için bir merkez haline gelecektir. Rus uzmanların paylaştıkları enerji altyapı tesisleri inşa etme deneyimi, yüksek verimli projelerin uygulanmasını mümkün kılıyor. Bu ülkede endüstriyel inşaat konusunda gerçek profesyoneller var ve bu kişiler en başarılı uygulamalarımızı paylaşabilir ve yurtdışından meslektaşlarımızın deneyimlerini değerlendirebiliriz."
Şampiyona; bölgelerin ileri gelişimine, endüstriyel inşaatın geliştirilmesi için stratejik olarak önemli hedeflere çözüm arayışına ve dünya ekonomisi için yeni mücadelelere adanacak. Tüm çalışma ekibi, inşaattaki yeni teknolojilere ve araçlara odaklanacak. Avrasya Ekonomik Birliği ve BDT pazarlarındaki işbirliği zincirleri, yeni lojistik zincirlerin oluşturulması, teknik düzenlemeler ve standartlar konularının ele alınacağı etkinlikte katılımcılar, ortaklar bulabilecek ve resmi olmayan anlaşmalarını resmiyete kavuşturabilecekler.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Rosatom'un inşaat sermaye programı şuan Rusya'nın en büyüklerinden biri. 2022'de tahsis edilen fon yaklaşık 1 trilyon rubleye ulaştı. Rusya'da ve Rusya dışında en modern nükleer güç ünitelerini, araştırma ve deneysel reaktörleri, nükleer tıp merkezlerini inşa ederek inşaat alanındaki yetkinlikleri kökten genişletiyoruz. Teknik müşteri olarak hareket ediyoruz veya çeşitli projelerde inşaat denetimi yapıyoruz. Yapabildiklerimizi paylaşmaya hazırız. Uluslararası İnşaat Şampiyonası, profesyonel becerilerin sergilenmesi ve paylaşılması için doğru platformdur. Bu yıl 26 ülkeden deneyimli ve genç uzmanların katılacağı yarışma, endüstriyel tesislerin tasarımı, endüstriyel inşaat ve inşaat proje yönetimi olmak üzere 3 alanda yapılacak. Şampiyonanın ödülü en az 44 milyon ruble olacak.”

GazpromInvest Limited Şirketi CEO’su Vyacheslav Tyurin ise açıklamasında endüstriyel tesislerin inşası konusunda deneyim paylaşmanın ve uzmanlığın aktarılmasının ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. Tyurin, “GazpromInvest LLC, Gazprom PJSC için federal öneme sahip endüstriyel tesislerin inşaatının ana yatırımcısı ve müşterisidir. Projelerimiz arasında Baltık Denizi’ni yeraltından kutup bölgesine bağlayan dünyanın en büyük doğalgaz boru hattı projesi bulunuyor. Bölgelerin entegre gelişiminin ve özellikle inşaatın genel olarak dünya çapında ekonomi üzerine son derece olumlu bir etkisi olduğuna ve neredeyse tüm sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin mevcut potansiyelini gerçekleştirmek için yeni fırsatlar hazırladığına eminim” dedi.

Etkinlik, Rusya'nın en büyük ekonomik, bilimsel ve kültürel merkezlerinden biri olan Kazan'da gerçekleşecek. Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti geçmiş yıllarda 2018 FIFA Dünya Kupası, 2019 World Skills Ulusal Şampiyonası ve 9’uncu Uluslararası Spor Forumu 'Rusya Bir Spor Gücüdür'e ev sahipliği yaptı.

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