Motosikletten çıkan eroinle ilgili 2 tutuklama

Mersin polisinin, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletleriyle sevk ettiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullandıkları motosiklet ile şahısları gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 paket halinde 2 kilogram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.A. ile S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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