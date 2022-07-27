Mavi İklim Elçileri Mersin'de buluştu

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ve Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği 'WISTA Türkiye’nin dünyada giderek artan iklim değişikliği olaylarına dikkat çekmek ve çevresel sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Mavi İklim Elçileri Projesi’nin Antalya’dan sonra ikinci durağı Mersin oldu.

Projeye, daha sürdürülebilir bir gelecek ve cinsiyet eşitliği için çalışan Mersin Uluslararası Limanı (MIP) destek verdi. Proje, iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerine dikkat çekmekle beraber kadın denizcileri, çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmeleri için öne çıkarıyor.

MIP desteği ile Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, liman çalışanlarına TURMEPA tarafından 'Sıfır Atık Mavi' eğitimi verildi. Eğitimi alan liman çalışanları 'Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, karbon ayak izi, plastik tüketiminin azaltılması, enerji ve su tasarrufu' gibi konularda hem limanda hem de bölgede iyileştirici adımlar atılması konusunda bilgi sahibi oldular.

Mavi İklim Elçisi olarak seçilen üç kadın çalışan, 1 yıl içerisinde bulundukları limanın bütün çalışanlarına iklim değişikliği konusunda farkındalık eğitimi verme sorumluluğu alacak, limanda öncü rol üstlenerek farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüp sıfır atık ve iklim değişikliği ile mücadele konularında kurumsal çözümler geliştirilmesine liderlik edecek.

Projenin bir sonraki adımı ise bölgede sonbahar ayında yapılacak kıyı temizleme etkinliği olacak.



'Mavi İklim Elçileri Projesi’nin Mersin durağı için destek veren Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, "İklim değişikliği gibi önemli bir soruna dikkat çeken ve denizcilik sektöründeki kadın çalışanları ön plana çıkararak yürütülen bu özel projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. MIP olarak, sürdürülebilirlik çatısı altında çevresel ve sosyal pek çok çalışma yürütüyor, içinde yaşadığımız doğaya ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. TURMEPA’nın TÜRKLİM ve WISTA Türkiye ile başlattığı bu proje ile 'Mavi İklim Elçisi' kadın çalışanların iklim değişikliğiyle mücadeleye öncülük etmesini oldukça kıymetli buluyoruz. Biz de kadınlarımızın iş hayatındaki konumunu önemsiyor, sektördeki çeşitliliğin gücüne inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz çevre, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı projelerle Mersin’e ve Mersin halkına değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

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