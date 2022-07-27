Mezitli’nin zenginlikleri anlatıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, katıldığı bir televizyon programında yaptıkları hizmetleri ve projeleri anlattı.

Tarhan, programda yaptığı açıklamada, Mezitli’de yaşayan insanların, yaşam tarzı başta olmak üzere özgürlüğüne düşkün, çevreye duyarlı, naif dirençli insanlar topluluğu olduğunu ve farklılıkları uyum içerisinde bir arada yaşama kültürüne sahip bulunduğuna vurgu yaptı.

212 bin nüfusun yanı sıra kayıtlı olmayanlarla birlikte yaklaşık 80 bin Suriyeli’nin Mezitli’de yaşadığını belirten Tarhan, “Tüm bunlara karşın yaşanan ekonomik sıkıntılara ve pandemi baskısına rağmen, çalışanına en yüksek ücreti ödeyen borçsuz belediyeler arasındayız. Bunu da şeffaf, sorgulanabilir bir belediyecilik ve üretime değer veren anlayış sayesinde başardık. Kentin her noktasına koyduğumuz gelir gider tabloları, her salı günü gerçekleştirdiğimiz Halk Günleri ile en büyük hedeflerimizden birisi olan 'halkın belediyesi' ve 'halkın belediye başkanı' anlayışımızı pekiştirdi. Halkımızın da sahip çıkmasıyla hayata geçirdiğimiz projeler ile Mezitli’yi mutlu insanların kenti yapmayı başardık” dedi.

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