HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi gözaltında

Mersin’de PKK/KCK, PYDYPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla başlatılan operasyon çerçevesinde aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP'li 4 Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinde olduğu öğrenilen 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmaları sonucunda Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarını baltalamak için PKK/KCKPYD/YPG ve MKP terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldığı, PKK/KCK terör örgütü adına Mersin merkezinde muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen, terör örgütünün amaç, stratejisi ve talimatları doğrultusunda kullanılan molotof malzemelerinin üzerinde parmak izi ile bölücü terör örgütü mensubu tarafından, hakkında açık beyan bulunan şahısların olduğu tespit edildi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kullanmakta olduğu AK47 marka silah, el bombası ve Thomson marka patlayıcıyla ile fotoğraf çekip sosyal medya siteleri üzerinden fotoğraf paylaşımında bulunan şüpheliler belirlendi. Öte yandan merkez Akdeniz Belediyesi Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülürken PKK/KCK terör örgütü propagandası yapanların da kimlikleri belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 HDP'li Akdeniz Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah "Temizleme" adı verilen operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş, HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Arslan ile Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 21 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde aramalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şahısları da yakalama çalışmaları devam ediyor.

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