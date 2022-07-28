Mersin'de sebze ve meyveler güneş enerjisi ile kurutuluyor. Bamya kurusu, ıspanak tozu, narenciye kuruları ve çok daha fazla ürün, Mersin güneşi ile işleniyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından sağlanan hibe ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi işbirliği ile tamamlanan ‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’ faaliyetlerini sürdürüyor. Aralarında Mersin’in de bulunduğu birkaç ilde ilk defa denenen ve Mersin’de ilk kez faaliyete geçen sistem sayesinde, hem yerel üreticiler destekleniyor hem de kadınlara istihdam kapısı aralanıyor.

Ürünler özellikle kadın üreticilerden temin ediliyor

Güneş enerjisi panelleriyle enerjinin sağlandığı, güneş ısısıyla kurutmanın yapıldığı tesis, enerji verimliliği olan ve kendi enerjisini kendi üreten bir tesis olma özelliği taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi içerisinde 200 metrekare kapalı bir alanda polikarbon ile etrafı kapatılmış bir serada, hijyenik koşullarda kurutma gerçekleştiriliyor. Bu tesiste sebze ve meyveler geleneksel yöntemin modernize edilmiş şekliyle kurutularak sofralara ulaştırılıyor. Tesiste kurutulan ürünlerin sürekli olarak bilimsel kontrolleri de yapılıyor.

Tesiste, yöreye özgü meyve ve sebzelerin kurutulmasından paketlenmesine, pazarlanmasına kadar olan süreçlerde Mersinden Kadın Kooperatifi öncülük ediyor. Gıda Kurutma Tesisi’nde kadınların emeği ile işlenen sebze ve meyveler, Mersinli çiftçiler başta olmak üzere özellikle kadın üreticilerden temin ediliyor.



“1 yılda tesisimizi her anlamda tanıma fırsatımız oldu”

Tesisin geçen yıl kurulduğunu ve Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir protokol çerçevesinde yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Mersinden Kadın Kooperatifi ortaklarından Eylem Bozdoğan, “Kooperatifimiz buranın işleyişi, üretimlerinin yapılması aşamasında devreye girdi. 1 yıldır bu şekilde üretim yapıyoruz. Geçen yıldan bu yana tesisimizin biraz da kapasitesini öğrenmek amacıyla denemeler yaptık. Bunların pazarlamasını da bu şekilde sağlamış olduk. Geçen yıldan bu yana tesisimizi daha iyi tanımış olduk. Tesiste üretilebilecek ürünler, bunların pazar taleplerinin nasıl olduğu, bizde geçen yıldan beri fikir olarak yerleşti. Bu yıl da yine üretimlerimize devam ediyoruz” dedi.



“Tesisimiz kadın istihdamına da katkı sağlıyor”

Mersinden Güneş Enerjisi İle Kurutma Tesisi’nde kadınlarla birlikte üretime devam ettiklerini belirten Bozdoğan, “Tesisimiz kurulduğunda 1000 saat kurutulmuş sebze ve meyve operatörlüğü, 593 saat de paketlemeci eğitimi alan kadınlarımız buraya başladılar. Yaklaşık 2025 kadın birlikte çalışıyorduk. Üretimimize bağlı olarak dönüşümlü olarak bu sayı değişebiliyor. Üretimi yaparken de öncelikli tercihimiz bölgemizde yetişen ürünler. Ürünleri de kadın üreticilerden almaya, kadın emeği olmasına özen gösteriyoruz. Yöre ürünleri olması ve mevsiminde olması bizim için çok önemli” diye konuştu.

Ürünlerin paketlenmesinden etiketlenmesine kadar her yerde Mersin isminin geçmesine özen gösterdiklerini kaydeden Bozdoğan, söz konusu ürünleri Mersin’de olduğu kadar, Mersin dışında ulusal pazarlarda satmayı ve tanıtmayı da amaçladıklarını belirtti. Geçen yıl da buna uygun pazarlamaları olduğunu kaydeden Bozdoğan, “Örneğin bamya kurusundan tutun ıspanak tozuna, maydanoz tozuna kadar talebe göre üretimlerimiz oldu. Özellikle narenciyeyi kuruttuk. Çünkü narenciye bizim bölgemizin tanınmış ürünlerinden. Kanlı portakal, normal portakal, limon kuruları rağbet gördü. Yine bu şekilde şu anda ıspanak yapılıyor. Özellikle sebze tozları, kurutulmuş sebze ya da meyve ürünleri yapıyoruz. Planlı ve programlı, pazara hitap edecek şekilde ürünler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

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