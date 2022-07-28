Seçer, YKS Tercih Danışmanlığına başvuran öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Öğrencilerimize sadece ders vermiyoruz, evladımız gibi de ilgileniyoruz" "Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, YKS Tercih Danışmanlığına başvuran öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Öğrencilerimize sadece ders vermiyoruz, evladımız gibi de ilgileniyoruz" "Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli"

İHA

Seçer, YKS Tercih Danışmanlığına başvuran öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Öğrencilerimize sadece ders vermiyoruz, evladımız gibi de ilgileniyoruz" "Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başta Mersin'e ama genel anlamda ülkeye ve insanlığa katkı için eğitime destek verdiklerini belirterek, "Çünkü eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli. Eğitim olmazsa, arzu ettiğimiz nitelikli bir kenti oluşturamayız, içi boş kalır" dedi.
Seçer, Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitimci kadrosuyla ücretsiz olarak öğrencilere YKS tercih danışmanlığı desteği sunduğu Kongre ve Sergi Sarayını ziyaret etti. Danışmanlığa başvuran öğrencilerle bir araya gelen Seçer, gençlerle tek tek sohbet etti. Öğrenciler, Mersin’de eğitimde fırsat eşitliği sağlayan hizmetlerden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Seçer’in ziyareti esnasında, merkezdeki öğrenciler arasında, Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim desteği gören ve Türkiye’de ilk 70’e giren Ozan Arıkan ile 110 bininci sıraya yerleşen yüzde 90 görme engelli Ekin Aydın da yer aldı.

“Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli”
Eğitim alanında değerli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Başta Mersinimize ama genel anlamda ülkemize ve insanlığa katkı için eğitime destek veriyoruz. Çünkü eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli. Eğitim olmazsa, arzu ettiğimiz nitelikli bir kenti oluşturamayız, içi boş kalır. Toplumda eğitim seviyesini yükseltmek, ülke olarak eğitimli insanların sayısını çoğaltıp iyi yetişmiş, alanında çok kaliteli, değerli bireyleri yetiştirip, dünyayla rekabet etmemiz lazım. Onun için eğitim önemli” diye konuştu.
Eğitim konusunda belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini kaydeden Seçer, “Hizmetlerimizden bir tanesi de hem üniversiteye hem de liselere geçiş sınavlarına ücretsiz hazırlık kursu veren merkezlerimiz. Yaklaşık olarak 6 bin 500 civarında bir öğrenciye hitap ediyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şu anda yerleştirme işlemleri başlıyor. Burada da MERCİ danışmanlık merkezimizin çok değerli uzmanları, tercihler konusunda danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öğrencilerimizle görüşüyorlar. Zaten biz sadece pozitif bilim konusunda öğretim yapmıyoruz. 1 yıl boyunca matematik, fizik ya da sosyal bilimlerle ilgili alanlarda ders verdiğimiz gibi, çocuklarla evladımız gibi de ilgileniyoruz. Onların psikolojik durumundan evdeki sorunlarına kadar, her şeyiyle ilgilenen bir kurumuz” ifadelerini kullandı.

“Kurs Merkezi öğrencilerimiz önemli başarılara imza attılar”
Danışmanlık hizmetinin sunulduğu merkez hakkında konuşan Seçer, “Türkiye’nin her tarafından vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri burada öğrencilerle buluşabiliyor. Öğrencilerimize üniversitelerini anlatabiliyor, konumu, durumu, fiziki şartları hakkında bilgi veriyorlar. Bu yıl eğitim kurumlarımızdan kurs gören öğrencilerimizin önemli başarıları oldu. İlk bine 3 öğrencimiz girdi. Şimdi bir öğrencimizle sohbet ettim. Türkiye 70’incisi olmuş. Gayet yüksek bir başarı elde etmiş. Yine ilk 50 bine 151 öğrencimiz, ilk 10 bine 34 öğrencimiz, ilk 20 bine 64 öğrencimiz, ilk 5 bine 17 öğrencimiz girdi. Bunlar değerli, önemli başarılar bizim için. 4 bin 300 civarında öğrencimiz vardı, hepsi başarılı. Peki neden başarılı? Kurs merkezlerimizdeki uzman personelimiz, performansını düşük gördüğü öğrencilerle daha fazla ilgilendi. Eğitim öğretimin başladığı ilk günden son güne kadar takip edildikleri için, onların performans düşüklüklerine pek fırsat verilmedi" şeklinde konuştu.

“Mersin’i, gençlerimizin hayatını daha da kolaylaştıran bir kent haline getiriyoruz”
Mersin’in bir üniversite kenti olma yönünde çok önemli adımlar attığını ve barındırdığı potansiyel ile gençlerin tercih ettiği şehirlerin başında geldiğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "İkisi devlet, ikisi özel olmak üzere 4 üniversitemiz var ve bu kent 50 binin üzerinde üniversite öğrencisini ağırlıyor. Belediye olarak şehri öğrencilerimize göre, onlara hitap eden koşullara göre hazırlama gayretimiz var. Türkiye’nin en ucuz toplu taşıma ücreti 1 TL ile şu anda bizde. Tarsus ve Mersin üniversitelerimizin kapısında 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek veriliyor. Bu uygulama gelecek yıllarda da devam edecek. Yine Çamaşır Kafelerimiz devam edecek. Okuma salonlarımızı mümkün olduğunca çoğaltacağız. Şu anda Hal Mahallesi’nde yaptığımız çok güzel bir okuma salonumuz daha oldu. Yine bulunduğumuz Atatürk Parkı’nda, Kültür Park Marina civarında çok güzel okuma salonlarımız var. Kültür Park’ta Mezitli sınırları içerisinde olan yer ise muazzam bir konsepte olacak. Dijital bir kütüphane, öğrencilerimize 24 saat hizmet verecek."
Barınma konusuna da değinen Seçer, “Gülnar’da geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 68 kız ve 40 erkek öğrencinin kalabileceği toplam 108 yataklı misafirhanemiz var. Merkezde erkek öğrencilere hizmet edecek 120 yataklı yeni bir misafirhaneyi de hizmete hazır hale getirdik. Yeni eğitim öğretim yılında orada da öğrencilerimizi ağırlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de sebze ve meyveler güneş enerjisi ile kurutuluyor Bamya kurusu, ıspanak tozu, narenciye kuruları ve çok daha fazla ürün, Mersin güneşi ile işleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de sebze ve meyveler güneş enerjisi ile ...
Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti Mersin’de evin önünde duran bir bisikleti çalan hırsız, kayıplara karıştı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, hırsızın rahat tavırları pes dedirtti Bisiklet sahibi Fevzi Kurtbulur: "Bisiklet benim elim ve ayağım"
YEREL HABERLER Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi ...
Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı/Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı/Ek Fotoğraf
HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi gözaltında
YEREL HABERLER HDP Mersin İl Başkanı ile 4 HDP'li meclis üyesi ...
Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 20 gözaltı
Mersin’de teröre "Temizleme" operasyonu: 31 gözaltı kararı... HDP İl Başkanı hakkında da gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER Mersin’de teröre "Temizleme" operasyonu: 31 gözaltı kararı. ...
Mezitli’nin zenginlikleri anlatıldı
YEREL HABERLER Mezitli’nin zenginlikleri anlatıldı
Mavi İklim Elçileri Mersin'de buluştu
YEREL HABERLER Mavi İklim Elçileri Mersin'de buluştu
Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor
YEREL HABERLER Toroslar'da okulların çevre düzenlemesi yapılıyor
Farklı milletlerden gençler yemek kültürlerini yarıştırdı
YEREL HABERLER Farklı milletlerden gençler yemek kültürlerini ...
Motosikletten çıkan eroinle ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Motosikletten çıkan eroinle ilgili 2 tutuklama
Rosatom ve Gazprom endüstriyel tesislerin yapımındaki deneyimlerini paylaşacak
YEREL HABERLER Rosatom ve Gazprom endüstriyel tesislerin yapımındaki ...
Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Motosikletten çıkan 2 kilo eroine 2 tutuklama
Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ilginç bir an yaşandı Polislerin evine geldiği gören şüphelilerden biri evinde bulunan uyuşturucu ile hassas teraziyi balkondan bahçeye atarken, polisin dikkati şahsı ele verdi
YEREL HABERLER Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye ...
Gültak: "Akdeniz'in kurtuluşu kentsel dönüşümle mümkün"
YEREL HABERLER Gültak: "Akdeniz'in kurtuluşu kentsel dönüşümle ...
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
YEREL HABERLER Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının ...
Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezinden tercih yapacak gençlere destek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezinden tercih yapacak ...
Bahçeye gitmek için evden çıktı; 4 gündür kayıp
YEREL HABERLER Bahçeye gitmek için evden çıktı; 4 gündür kayıp
Alaca: "Olmazsa olmazımız, üretim"
YEREL HABERLER Alaca: "Olmazsa olmazımız, üretim"
Başkan Bozdoğan: "Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer hiç bitmeyecek"
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Sanata ve sanatçıya verdiğimiz ...
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Yalçın atandı
YEREL HABERLER Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Yalçın atandı
Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de asfalt çalışmaları sürüyor
Mersin'de 'YKS Tercih Danışmanlık Günleri' başladı
YEREL HABERLER Mersin'de 'YKS Tercih Danışmanlık Günleri' başladı
Mersin'de parktaki heykel tahrip edildi Türkiye’de ilk kadın il belediye başkanı olan Müfide İlhan’ın anısına yapılan heykel, 4 ay arayla ikinci kez tahrip edildi
YEREL HABERLER Mersin'de parktaki heykel tahrip edildi Türkiye’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.