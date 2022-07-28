Seçer, YKS Tercih Danışmanlığına başvuran öğrencilerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Öğrencilerimize sadece ders vermiyoruz, evladımız gibi de ilgileniyoruz" "Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başta Mersin'e ama genel anlamda ülkeye ve insanlığa katkı için eğitime destek verdiklerini belirterek, "Çünkü eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli. Eğitim olmazsa, arzu ettiğimiz nitelikli bir kenti oluşturamayız, içi boş kalır" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitimci kadrosuyla ücretsiz olarak öğrencilere YKS tercih danışmanlığı desteği sunduğu Kongre ve Sergi Sarayını ziyaret etti. Danışmanlığa başvuran öğrencilerle bir araya gelen Seçer, gençlerle tek tek sohbet etti. Öğrenciler, Mersin’de eğitimde fırsat eşitliği sağlayan hizmetlerden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Seçer’in ziyareti esnasında, merkezdeki öğrenciler arasında, Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim desteği gören ve Türkiye’de ilk 70’e giren Ozan Arıkan ile 110 bininci sıraya yerleşen yüzde 90 görme engelli Ekin Aydın da yer aldı.



“Eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli”

Eğitim alanında değerli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Başta Mersinimize ama genel anlamda ülkemize ve insanlığa katkı için eğitime destek veriyoruz. Çünkü eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli. Eğitim olmazsa, arzu ettiğimiz nitelikli bir kenti oluşturamayız, içi boş kalır. Toplumda eğitim seviyesini yükseltmek, ülke olarak eğitimli insanların sayısını çoğaltıp iyi yetişmiş, alanında çok kaliteli, değerli bireyleri yetiştirip, dünyayla rekabet etmemiz lazım. Onun için eğitim önemli” diye konuştu.

Eğitim konusunda belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini kaydeden Seçer, “Hizmetlerimizden bir tanesi de hem üniversiteye hem de liselere geçiş sınavlarına ücretsiz hazırlık kursu veren merkezlerimiz. Yaklaşık olarak 6 bin 500 civarında bir öğrenciye hitap ediyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şu anda yerleştirme işlemleri başlıyor. Burada da MERCİ danışmanlık merkezimizin çok değerli uzmanları, tercihler konusunda danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öğrencilerimizle görüşüyorlar. Zaten biz sadece pozitif bilim konusunda öğretim yapmıyoruz. 1 yıl boyunca matematik, fizik ya da sosyal bilimlerle ilgili alanlarda ders verdiğimiz gibi, çocuklarla evladımız gibi de ilgileniyoruz. Onların psikolojik durumundan evdeki sorunlarına kadar, her şeyiyle ilgilenen bir kurumuz” ifadelerini kullandı.



“Kurs Merkezi öğrencilerimiz önemli başarılara imza attılar”

Danışmanlık hizmetinin sunulduğu merkez hakkında konuşan Seçer, “Türkiye’nin her tarafından vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri burada öğrencilerle buluşabiliyor. Öğrencilerimize üniversitelerini anlatabiliyor, konumu, durumu, fiziki şartları hakkında bilgi veriyorlar. Bu yıl eğitim kurumlarımızdan kurs gören öğrencilerimizin önemli başarıları oldu. İlk bine 3 öğrencimiz girdi. Şimdi bir öğrencimizle sohbet ettim. Türkiye 70’incisi olmuş. Gayet yüksek bir başarı elde etmiş. Yine ilk 50 bine 151 öğrencimiz, ilk 10 bine 34 öğrencimiz, ilk 20 bine 64 öğrencimiz, ilk 5 bine 17 öğrencimiz girdi. Bunlar değerli, önemli başarılar bizim için. 4 bin 300 civarında öğrencimiz vardı, hepsi başarılı. Peki neden başarılı? Kurs merkezlerimizdeki uzman personelimiz, performansını düşük gördüğü öğrencilerle daha fazla ilgilendi. Eğitim öğretimin başladığı ilk günden son güne kadar takip edildikleri için, onların performans düşüklüklerine pek fırsat verilmedi" şeklinde konuştu.



“Mersin’i, gençlerimizin hayatını daha da kolaylaştıran bir kent haline getiriyoruz”

Mersin’in bir üniversite kenti olma yönünde çok önemli adımlar attığını ve barındırdığı potansiyel ile gençlerin tercih ettiği şehirlerin başında geldiğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "İkisi devlet, ikisi özel olmak üzere 4 üniversitemiz var ve bu kent 50 binin üzerinde üniversite öğrencisini ağırlıyor. Belediye olarak şehri öğrencilerimize göre, onlara hitap eden koşullara göre hazırlama gayretimiz var. Türkiye’nin en ucuz toplu taşıma ücreti 1 TL ile şu anda bizde. Tarsus ve Mersin üniversitelerimizin kapısında 3,5 TL’ye 3 çeşit yemek veriliyor. Bu uygulama gelecek yıllarda da devam edecek. Yine Çamaşır Kafelerimiz devam edecek. Okuma salonlarımızı mümkün olduğunca çoğaltacağız. Şu anda Hal Mahallesi’nde yaptığımız çok güzel bir okuma salonumuz daha oldu. Yine bulunduğumuz Atatürk Parkı’nda, Kültür Park Marina civarında çok güzel okuma salonlarımız var. Kültür Park’ta Mezitli sınırları içerisinde olan yer ise muazzam bir konsepte olacak. Dijital bir kütüphane, öğrencilerimize 24 saat hizmet verecek."

Barınma konusuna da değinen Seçer, “Gülnar’da geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 68 kız ve 40 erkek öğrencinin kalabileceği toplam 108 yataklı misafirhanemiz var. Merkezde erkek öğrencilere hizmet edecek 120 yataklı yeni bir misafirhaneyi de hizmete hazır hale getirdik. Yeni eğitim öğretim yılında orada da öğrencilerimizi ağırlayacağız” dedi.

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