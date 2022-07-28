TEGV Mersin'de yaz etkinlikleri sona erdi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV) Mersin Öğrenim Birimi, yaz etkinliklerini tamamladı.

Bir ay boyunca haftanın 4 günü 7 gönüllü desteğiyle 60 çocuk, uygulanan yaz etkinliklerinde çocuklar hem gezdi hem oynadı hem de okudu. Etkinliklerle ilgili konuşan TEGV Mersin Öğrenim Birimi Sorumlusu Müberra Ateş, Türkiye'nin yarınları çocukların aydınlanacağına inandıklarını dile getirdi. TEGV'in 1995 yılından bugüne kadar milyonlarca çocuğun eğitimine destek verdiğinin altını çizen Ateş, "Çocuklarımızın güzel bir çocukluk yaşamaları, yarınlara umutla bakmaları için ve aydınlık, gelişmiş, barış içinde bir ülkenin bireyleri olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. TEGV Mersin Öğrenim Birimi olarak da okul döneminde ödev ve sınavlardan yorulan çocuklarımıza eğlenirken öğrendikleri 'yaz etkinliklerini' sunuyoruz. Cami Şerif Mahallesi'nde bulunan etkinlik noktamızda, haftanın dört günü deney, belgesel, ülke ve bahçe oyunları gibi farklı alanlarda etkinlikler yaparken cuma günleri de çocuklarımızın yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları için çevre gezileri yapıyoruz. Bu yılda bu tür etkinliklerle çocukların hem gezmesini hem öğrenmelerini sağladık" dedi.

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