Mersin'de cinayet zanlısı yakalandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde büfe önünde işlenen cinayetin zanlısı Akdeniz ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Haziran 2022 günü saat 06.00 sıralarında Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde bulunan büfe önünde Metin Aşık (46) tartıştığı kişi tarafından tüfekle vuruldu. Yaralanan Metin Aşık hastanede 16 gün sonra yaşamını kaybetti.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı olduğu iddia ettiği Y.K'yi Mersin’in Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde saklandığı evde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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