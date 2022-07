Mersin'de kadınlar öğreniyor, öğrendikçe güçleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde okuryazarlık ve dikiş kursu eğitimi alan kadınlar sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde, kadınların kendi ayakları üzerinde durup hayatlarını idame ettirebilmeleri için farklı alanlarda çeşitli kurslar açıyor. Bu çerçevede açılan dikiş kursu ve okuryazarlık kursuna katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi’nden görevlendirilen öğretmenlerden eğitim aldı. Okuma yazma kursuna katılan 19 kadın ‘okuryazarlık’, dikiş kursuna katılan 10 kadın ise ‘triko konfeksiyoncu’ belgesini almanın mutluluğunu yaşadı. Dikiş kursuna katılan kadınların diktikleri kıyafetler atölyede sergilendi. Açıldığı günden bugüne kadar toplam 70 kadının dikiş öğrendiği kursta, 55 kadın sertifika almaya hak kazandı. Toplam 45 kadın ise okuma yazma öğrendi. Ev kadınlarının hem sosyalleşmelerine, hem de aile bütçelerine katkı sağlayan Büyükşehir’in dikiş kursu ile kadınların günlük yaşantılarında birçok konuda hayatlarını kolaylaştıracak olan okuma yazma kursu, yeni kursiyerleri ile yoluna devam ediyor. Dikiş kursunda kadınlar sanayi tipi dikiş makinesi ve sanayi tipi overlok makinesi ile eğitim aldı. Kadınlar, aldıkları sertifikalar sayesinde terzilik ile ilgili birçok iş kolunda ve atölyelerde çalışabilecek. Evlerinde kendilerinin ve aile üyelerinin kıyafetlerini de diktiklerini söyleyen kadınlar, sadece kumaş parasına birçok kıyafet diktiklerini belirtirken, kimi kadınlar da parça başı ücretlendirme ile kazanç elde ettiklerini ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla kadınların hayatlarına dokunup, onların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda güçlenmelerini hedefliyor.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı ve Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ilk gönüllüsü Meral Seçer, okuma yazma ve dikiş kursiyerleri ile bir araya gelerek, keyifli bir sohbet yaptı. Okuma yazma öğrenen kadınları tebrik eden Seçer, bunun çocuklar için de çok önemli olduğunu ifade ederek, “Anne güçlü olursa, çocuklar daha da güçlü olur” dedi.

Dikiş kurslarında kadınların fikir alışverişinde bulunarak ürünleri çeşitlendirdiğini belirten Seçer, "Bir arada olmak hoş bir ortam oluşturuyor. Böylece ev ortamından da biraz ayrılmış oluyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımıza, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hanım’a, Havva Hanım, Melike Hanım ve personeline yürekten teşekkür ediyorum. Böyle bir atölyenin olması hem bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesini kolaylaştırıyor, hem de kendinizi daha güvende hissederek geliyorsunuz. Sonuçta belediyenin yeri diye çocuklarınızı rahat bırakıyorsunuz” diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde bir gönüllük şubesi olduğunu ve ilk üyesinin kendisi olduğunu vurgulayan Seçer, “Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Kadınlarımıza neler yapabiliriz? Onların hayata daha sıkı tutunmaları için, daha sağlam basmaları için, çocukları için neler yapılabilir noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hareket noktasında da Büyükşehir devreye giriyor, biz de çalışmalara destek veriyoruz. Ben şunu gördüm, sizler isteyip kendiniz başarmışsınız. Bunun için evin odasında bir yeri boşaltsanız bile, yapmak istedikten sonra sizlerin her şeyi yapabileceğinize kesinlikle inanıyorum” şeklinde konuştu.

Seçer, bir anket yapılacağını ve ona göre de en çok talep edilen kursun açılacağını belirtti. Seçer, ayrıca Alo 185 Teksin hizmetinin de detaylarını aktararak, birçok konudaki talebi belediyeye aktarabileceklerini ve kısa sürece cevap alabileceklerini kaydetti.

Okuma yazma kursiyeri Nurhayat Ekinci, hedeflerine adım adım yaklaştığını ifade ederek, “Okuma yazma bilmeden tabii ki çok zor, bir yere gidemiyorsunuz, bir şey yazamıyorsunuz, bir şey okuyamıyorsunuz. Gözü kör insan gibi geziyoruz ortalıkta. Öğrenince haliyle tabii ki çok farklı oluyor. Kitap okuyabiliyoruz, mesaj yazabiliyoruz, herkesin ismini okuyabiliyoruz, gittiğimiz hiçbir yerde kaybolmuyoruz. Yani çok şey kattı bu kurs bize. Benim en büyük hedefim yazar olmaktı. Bu hedefimin peşinde gideceğim bundan sonra” dedi.

Dikiş kursiyeri Şehriban Durmaz, sürekli evde olduğunu, kursa başladıktan sonra kendini psikolojik olarak çok iyi hissettiğini vurgulayarak, “Benim evde 2 çocuğum var. Biri 4 yaşında, biri 8,5 yaşında, bir de yatalak kaynanam var. Sürekli evdeyim ve psikolojim mahvolmuştu artık. Eşim ‘kurs açılıyor, istersen sen de katıl’ dedi. Dikişi bilmiyorduk, iğneyi bilmiyorduk. Şimdi ücret karşılığı çanta dikiyorum. Şu an her şey çok pahalı olduğu için, öncelikle çocuklarıma ve eşime kıyafet dikiyorum. Masraftan kurtuluyoruz” şeklinde konuştu.

