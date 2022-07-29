Mersin'deki kurs merkezleri öğrencilerin hayallerine köprü oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus’ta faaliyet gösteren Yenice, Eski Ömerli ve Mithatpaşa LGS Kurs Merkezleri’nin imkanlarından faydalanan 9 öğrenci, hayalleri olan Fen Liselerine girmeye hak kazandılar.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, LGS Kurs Merkezlerinden faydalanarak istedikleri liselere girmeye hak kazanan öğrenciler, büyük mutluluk yaşıyorlar. Mithatpaşa LGS Kurs Merkezi sorumlusu Aycan Uçar, geride kalan eğitimöğretim dönemini başarılı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Tarsus’ta ilk olarak açtığımız LGS kurs merkezimiz Mithatpaşa Mahallesi’nde. Mithatpaşa Mahallesi bu yıl, 110 sekizinci sınıf öğrencimize hizmet verdi. Bu öğrencilerimizden 6’sı Fen Lisesi, 10’u nitelikli Anadolu Lisesi’ni kazandı. Bunun yanı sıra ikinci olarak açtığımız Eski Ömerli Mahallesi’ndeki LGS kurs merkezimizde de 45 öğrencimizden 2’sini Fen Lisesi’ne, birini de Sosyal Bilimler Lisesi’ne gönderdik. İlk senemizde yaşadığımız bu başarının mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki senelerde de bu başarımızı katlayarak arttırmayı hedefliyoruz” dedi.



“Verilen emeğin karşılığını almak güzel”

Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi Rehber öğretmenlerinden Yaren Kırat, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in eğitime verdiği önem ve açtığı kurs merkezleri sayesinde öğrencilerimize verdiğimiz emek, başarıyla sonuçlandı. Rehberlik sunumları, motivasyon etkinlikleri, etüt çalışmaları, bireysel görüşmeler ve son olarak tercih danışmanlığı hizmetimiz ile öğrencilerimizin hep yanındaydık” ifadelerini kullandı.



“Eğitimde fırsat eşitliğinden yararlandık”

Arzu ettiği Fen Lisesi’nde okuyacağı için sevinçli olduğunu belirten öğrencilerden Eray Kırılmaz ise “Bu süreçte bütün hocalarıma teşekkür ederim. Bize çok yardım ettiler, emek verdiler. Bize davranışları ve ders anlatımları gerçekten çok iyiydi. Psikolojik açıdan çok zor bir süreçti, ama emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Öğrencilerden Tuana Sarıkaya, “Bu kurumda eğitimde fırsat eşitliği için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederim. Birçok yönden hocalarımız çok ilgiliydi. Her şey için hocalarımıza teşekkür ederim” dedi.

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