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Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı

DHA

Mersin'de 'fuhuş' operasyonu: 7 kadın kurtarıldı, 4 gözaltı


Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut'taki bir eğlence mekanında fuhuş ve yer temin edilerek insan ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit edip operasyon düzenledi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, 7 kadın da kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2022-07-29 11:52:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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