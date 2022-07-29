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Akdeniz Belediyesinde borçlanma talebi onaylandı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz'e hizmet vermemizi kimse engelleyemez"

İHA

Akdeniz Belediyesinde borçlanma talebi onaylandı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Akdeniz'e hizmet vermemizi kimse engelleyemez"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahallelerin ihtiyaç duyduğu asfalt, kaldırım ve yol hizmetlerini sunmak amacıyla talep ettiği 50 milyon liralık borçlanma için meclisten yetkiyi aldı.
Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağanüstü Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Akdeniz ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları da toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi. Toplantı, Mesudiye Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait bir taşınmazın satışı ve kiralanması ile ilgili Başkan Gültak’a yetki verilmesiyle teklifin görüşülmesi ile sürdü.
“Meclisin huzurunu kaçırma adına siyaset yapılmasına izin veremem”
Bu sırada CHP’li üye Muhittin Ertaş söz alarak itiraz ve eleştirilerini yöneltti, sonrasında da CHP’li üyeler salondan ayrıldı. Bunun üzerine açıklama yapan Başkan Gültak; “Muhittin Bey, gündem ile ilgili her şeyi söyledi, sesini, sözünü kesmedim, 'diğer gündem maddeleri ile ilgili olarak da söz vereceğim’ dedim. Ayrıca, ‘dilek ve temennilerde de istediğiniz kadar süre vereceğim’ dedim. Ama meclisin huzurunu kaçırma adına da siyaset yapmalarına izin verecek değilim. Bekleselerdi, diğer gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini beyan etmelerine de kesinlikle izin vereceğimi deklere ettim. Fakat kendileri siyasi şov yapmak istiyor” dedi. Oylanan gündem maddesi ise oyçokluğu ile kabul edildi.

“Geçmişin borç yükünü belediyemize ve Akdenizlilere ödetiyorlar”
Sözlerini, “Bu belediyenin 232 milyon TL borcunu Gültak yapmadı, geçmiş dönem yaptı” diyerek sürdüren Başkan Gültak, “Ağır borç yükü ile devraldığımız belediyeyi, mazeret için değil hizmet üretmek için geldik. 232 milyon borcu ben yapmadım. Bütçemizin yüzde 55’e kadar kesilmesine sebep olan da ben değilim. Geçmişin bu ağır borcunu ben, Akdenizlilere ve muhtarlarımıza ödetiyorlar. Sonra da ‘biz sana borçlanma yetkisi’ vermeyiz diyorlar. Bu nasıl bir adalet?” diye konuştu.

“Asfalt sezonunu ıskalamamızı istiyorlar”
“Cumhur İttifakı olarak bir buçuk ay önce Büyükşehir Belediyesine 310 milyon TL borçlanma yetkisi verdik. Meclisi terk eden arkadaşlar arasında, ‘Başkanım biz de sana destek olacağız’ diyenler de vardı. Hani bizim borçlanma? Üç aydır oyalıyorlar. Niye Akdeniz’e borçlanma veremiyorsunuz? Meclisi ağustos ayında yapalım diyorlar. Ağustos ayı tatil. Biz borçlanmayı alamazsak, eylülde de verilip verilmeyeceği belli değil. Verdiler diyelim, İller Bankası ayda 1 toplanıyor. Teminatı almamız eylül sonu, ekimde ihaleye çık. Biz asfaltı, kaldırımı kışın mı dökeceğiz? Asfalt sezonunu ıskalamamızı istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin eksiklerini tespit ettik”
Mecliste, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın mahallelere sunulacak asfalt, yama, kaldırım, yol, bordür, karo kaplama, kilitli parke ve benzeri altyapı hizmetleri için talep ettiği 50 milyon TL borçlanma yetkisi talebiyle ilgili teklif de görüşüldü. Teklifi, idareden geldiği gibi oylamaya sunan Başkan Gültak’a üyelerin oybirliği ile bu yetki verildi.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Gültak, “Bu borçlanmayı Akdeniz ve Mersin'e hizmet için istiyor, bunu da taahhüt ediyoruz. Nitekim muhtarlarımızla birlikte bütün mahallelerimizin eksik ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu tespitler doğrultusunda asfalt, kaldırım ve yol hizmetlerimizi program çerçevesinde başlatacağız. Yaz sonuna kadar, muhtarlarımızdan da gelen listeler ışığında Akdeniz’in asfalt ihtiyacını çok büyük oranda tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Gençlik Merkezi, yurt, havuz ve aşevi olarak hizmet verecek”
Toplantıda, Akdeniz Belediyesince tamamen yenilenen, Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi’nin, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri için erkek öğrenci yurduna dönüştürülmesi amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğüne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi ile ilgili teklif de görüşüldü. Teklif, üyelerin oyçokluğu ile kabul edilirken, Başkan Gültak tesiste bulunan yüzme havuzu, aşevi ve diğer donatıların, hem vatandaşlara hem de öğrencilerin kullanımına açık olacağını kaydetti.

Özgürlük Mahallesi yeni bir ortaokul kazanacak
Mecliste ayrıca, Özgürlük Mahallesi’nde belediyeye ait 37 bin 270 metrekarelik taşınmazın 5 bin metrekarelik alanında ortaokul yapılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 2 yıl süreli ön tahsisi ile ilgili teklif de görüşüldü. Projenin, çocukların geleceği ile ilgili bir olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, Akdeniz’in 6 farklı mahallesinde de 9 yeni okulun yapımına Milli Eğitim Bakanlığınca başlandığına da dikkat çekti. Üyelerin oyuna sunulan teklif, oybirliği ile kabul edildi.
Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kuruma 4 adet aracın şartsız hibe edilmesi ve bu araçlarla ilgili işlemleri yapmak üzere Başkan Gültak’a yetki verilmesiyle ilgili teklif de oybirliği ile meclisten geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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