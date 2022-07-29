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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesi eğitim sezonu hazırlıklarına başladı

İHA

Mezitli Belediyesi eğitim sezonu hazırlıklarına başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaklaşan yeni okul sezonu için bir dizi çalışma yaptı.
20222023 eğitim dönemine hazırlık çerçevesinde okul önlerinin ve yaya geçitlerinin bakımlarını yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, silinen çizgileri de yeniden çizmeye başladı. Okul çevrelerinde de temizlik ve düzenleme çalışması yapan belediye ekipleri, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için de seferber oldu.
Yol ve yaya geçitlerinin bakım ve düzenlemelerin düzenli olarak yapıldığı bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Geleceğimizin mimarlarının yetiştiği kurumlarımızın, aydınlık bir dünya inşa edebilecek bireyler yetiştirebilmesi için eğitime uygun olması gerekiyor. Öğrencilerin eğitimlerini güven içerisinde yapabilmeleri için okullarımızda gereken temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine yaya geçidi, okul geçidi gibi yerlerde bakım ve düzenlemeler yapıyoruz. Eğitimine destek olduğumuz her çocuk, ülkemizin geleceği ve aydınlık yüzüdür. Bu yüzden üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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