Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HDP İL BAŞKANI DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de terör örgütleri PKK/ YPG ve MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen ve operasyonla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 meclis üyesi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-07-29 16:54:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.