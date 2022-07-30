Mersin'deki terör operasyonunda 21 şüpheli adliyede (3)

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de terör örgütü PKK/ YPG ile MKP'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile 4 meclis üyesinin de olduğu 17 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2022-07-30 00:11:25



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