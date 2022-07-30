Muharrem İnce, Mersin'de esnafı ziyaret etti



Murat SÖZERİMehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin´deki programına Mut ilçesinden başladı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra esnafı gezdi. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, fotoğraf çektirdi. İnce, Mut ziyaretinin ardından parti otobüsüyle Erdemli ilçesine geçti. Sahil bandında yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden İnce, tatil sitelerindeki vatandaşları ziyaret etti. Burada gençlerle sohbet eden İnce, bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra konaklayacağı otele geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİMehmet DOĞANER

2022-07-30 00:15:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.