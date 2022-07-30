Kaza yapan otomobilde 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Yeni Mahalle Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi.

Maya P..'nin kullandığı 34 FH 9877 plakalı otomobil seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Maya P. ile yolcu olarak bulunan Deniz S yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.