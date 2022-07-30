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Mersin'de aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler anlatıldı "Her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmeli"

İHA

Mersin'de aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler anlatıldı "Her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmeli"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden faydalanan kadınlara "Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler" konulu eğitim verildi.
Mezitli ilçesinde yer alan Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ndeki eğitim, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdür Vekili Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır tarafından verildi. Eğitim çerçevesinde, aşırı sıcakların insan vücudunda "sıcak çarpması" denilen su ve tuz kaybı sonrasında görülen ağır hastalıklara ve yükselen vücut ısısı ile de beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği konusunda bilgiler verildi. Doktor Bakır, yaş almış bireyler, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sıcaktan en çok etkilenen gruplar olduğu bilgisini verdi ve aşırı sıcaklardan korunma tedbirlerini anlattı.
Çok sıcak olan 10.00 ile 14.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Bakır, açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysilerin tercih edilmesi, şapka ve güneş gözlüğü takarak dışarı çıkılması gerektiğini söyledi. Dışarıda çalışması gerekenlerin de mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Bakır, aşırı hareketlerden kaçınmaya ve sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Spor yapmak için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini, her 1 saatlik spor için de en az 23 bardak sıvı alınması gerektiğinin altını çizen Bakır, risk altındaki bireylerin güneş ve sıcak çarpması tehlikesine karşın günde en az 2 kez izlenmesi gerektiğini belirtti.
Bebek, çocuk, engelli ve hayvanların kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Bakır, kapalı alanların iyi havalandırılması gerektiğini, güneş gören pencerelerin perde gibi güneşliklerle gölgelendirilmesini ve vücut ısısının yükselmemesi için sık duş alınması gerektiğini de söyledi. Bakır, bireylerin duş alamayacakları durumlarda da ayaklar, eller, yüz ve enseyi soğuk suyla ıslatmaları gerektiğini aktardı.

"Her gün en az 22,5 litre sıvı tüketilmeli"
Beslenme ve sıvı alımı konusunda da kadınlara detaylı bilgiler veren Bakır, susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 22,5 litre sıvı tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içeceklerin tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Bakır, yağlı ve kızartılmış besinlerden de kaçınılması gerektiğinin bilgisini verdi. Bakır, vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ile mineral alınımını sağlamak için de bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini, dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ederken, et, yumurta, süt, balık gibi çabuk bozulma riski olan besinlerin de açıkta bekletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sıcak çarpmasına dikkat"
Sıcak çarpması konularında da detaylı bilgiler veren Bakır; sıcak, kuru, soluk ve morumsu cilt, halsizlik, bitkinlik, terlemede azalma, çarpıntı ve hızlı nefes alma, bulantı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi yakınmaları, yüksek vücut sıcaklığı, baş ağrısı, kas krampları, uyuklama, anlamsız konuşma, çevreyi tanıyamama, sersemlik hali, kasılma, bayılma ve baygınlık ile bilinç kaybı, koma durumlarının bir kaçının olması durumunda sıcak çarpmasından şüphelenilmesi gerektiğinin bilgisini verdi. Aşırı sıcaklara bağlı oluşan durumlarda ilk müdahale konusunda da serin bir yerde istirahate alınan hastanın giysilerinin gevşetilip, bacaklarının yükseltilip, ıslak havlu veya bezle serinletmeye çalışılması gerektiğini ifade eden Bakır, sıcak çarpması yaşayan kişiye bol miktarda sıvı verilip, özellikle de tuzlu ayran içirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bakır, kişinin kliniğinde düzelme olmazsa veya kişinin durumu stabil değilse hastaneye götürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bakır, sunumunun ardından kadınların sorularına da tek tek yanıt verdi.
Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nden faydalanan kadınlar da merkezden duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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