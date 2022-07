Mersin'de 18 yetiştiriciye 450 küçükbaş hayvan desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, farklı yetiştiricilere kazanç kapısı olmaya ve büyümeye devam ediyor. İlçe ilçe devam eden küçükbaş hayvan dağıtımları ile hem hayvan popülasyonunun artmasına katkı sunuluyor, hem de küçük üreticiler destekleniyor.

3’üncü yılında damızlıklarla çoğalmaya devam eden projede bu yıl, 2020 yılından bu yana dağıtımları yapılan küçükbaş hayvanların yavruları da dağıtım çerçevesinde yetiştiricilere ulaştırılıyor. Önceki yıllarda dağıtım yapılan yetiştiricilerden, 500’den fazla küçükbaş hayvanı geri alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dağıtımını yapacağı hayvanların sadece bine yakınını satın aldı. Erdemli ve Silifke’de yapılan törenlerde, 18 yetiştiriciye toplam 450 keçi ve ivesi koyun dağıtımı yapıldı. Erdemli’den 6’sı kadın, 2’si erkek olmak üzere toplam 8, Mezitli’den 1’i kadın, 1’i erkek olmak üzere toplam 2 ve Silifke’den de 1’i kadın, 7’si erkek olmak üzere toplam 8 yetiştiriciye hayvanları verildi. Dağıtım çerçevesinde küçükbaş hayvanların yanı sıra, her yetiştiriciye 4 ton yem desteği de sağlandı.



"Proje 2 yıl sonra kendi içinde süreklilik sağlayacak”

Gerçekleştirilen dağıtım töreninde proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanvekili Selçuk Şahutoğlu, “2020 yılında başlatmış olduğumuz ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesinin 3. yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 ve 2021 yılında bin 500 hayvan satın alınarak dağıtılmıştı. Bu yıl ise 2020 yılında bizim adımıza vermiş olduğumuz hayvanları yetiştiren, onların yavrularını damızlık haline getiren üreticilerimizden aldığımız hayvanlardan 500 tanesini üreticilerle buluşturuyoruz. Bu şu demek 500’ünü üreticilerimiz üretti, bin tanesini satın alıyoruz. Asıl hedefimiz, 5 yıl içerisinde projenin tamamen kendi içinde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Proje başlangıcından bu yana Veteriner Hekimler Odası, almış olduğumuz küçükbaş hayvanların aşılarını temin etmekte, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği de hayvanların temini noktasında bizlerle beraber. Mersin Tarım İl Müdürlüğümüz ise üreticilerimizin işletme kayıtlarının açılmasından bu yana, hayvanların sevklerinde olmak üzere her zaman yanımızda. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Hayvancılığın canlanması adına çok önemli bir girişim”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ ise “Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan, koyun, keçi ya da büyükbaş hayvan üretimi yapan birçok kişinin, yavaş yavaş hayvancılık mesleğinden ya da hayvan üretiminden vazgeçtiklerini görüyoruz. Birçok aile yıllarca kendi geçimini bu sektörde sağlıyor, ancak bu önemli grupların zaman içerisinde sürekli azaldığını görüyoruz. Bu da çok üzücü ve çok düşündürücü bir durum. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu uygulama, hayvancılığın yeniden canlanması adına çok önemli bir girişim. Bunun bölgemizdeki insanların et, süt ihtiyacına ya da aile geçiminin sağlanması ihtiyacına bir katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay da bu projede bulunmaktan dolayı duyduğu onuru ifade ederek, “Belediye Başkanımız böyle bir projeyi gündeme getirdiğinde harika bir proje olduğunu gördük ve bu projeye katkı vermek adına ellerimizi sıvayıp bu şekilde sizlere bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ülkedeki yem fiyatlarını ve hayvanların yok oluşunu görüyoruz. Tabi ki bunlar güzel şeyler değil, ama sonuç itibariyle bu ülkede bir şeyler yapıp, katkıda bulunmak bizlerin zorunlu olduğu şeyler. Burada koyunlarınızı ve keçilerinizi alacaksınız. Bu projenin 4 ayağı var. 1. ayak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2. olarak biz Veteriner Hekimler Odası, 3. Koyun Keçi Birliği ve 4. olarak da İl Tarım Müdürlüğü” ifadelerini kullandı.

Destekten yararlanan Sebahat Karaca ise "Ben annemin evindeyken de hayvancılık yapıyordum. Şimdi sebzecilik yapıyorum. Başvurduk ve çıktı. Bu proje çok güzel bir şey bizim için. 25 tane keçi sahibi olduk. Biri üniversiteye gidecek, biri lise son, biri ilkokul 4. sınıfta okuyan 3 kızım var. Büyük kızım şu anda üniversite için tercih yapıyor. İnşallah bu proje ona katkıda bulunacak. Fazla bir gelirimiz yok. Yani köylüyüz, çalışmak zorundayız. Çocuklarımın geleceği için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

