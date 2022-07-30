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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdenizli Deniz'in büyük başarısı

İHA

Akdenizli Deniz'in büyük başarısı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin internet portalı üzerinden hizmet veren 'online akademi eğitim seti' ile üniversite sınavına hazırlanan 75’inci Yıl Fen Lisesi öğrencisi Deniz Barçatayın, büyük bir başarıya imza atarak girdiği sınavda sayısal alanda Türkiye 496’ncısı, Akdeniz ilçe genelinde de birinci oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çektiği 543 puanla Türkiye sıralamasına giren, bu puanıyla Akdeniz ilçesinde de sıralamada birinci olan Deniz Barçatayın, yaşadığı sevinç ve heyecanı paylaşmak, ayrıca kendisine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etmek için belediyeyi ziyaret etti. Ziyarete, 75’inci Yıl Fen Lisesi Okul Müdürü Kenan Ayvar da katıldı. Başkan Gültak’ın makamında ağırladığı, Çay Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuklu Barçatayın ailesinin fertlerinden biri olan Deniz Barçatayın, ailesinin ekonomik durumu elvermediği için herhangi bir etüt merkezine gidemediğini veya özel ders almadığını, sadece Akdeniz Belediyesinin sağladığı online eğitim akademisi seti ile üniversite sınavına hazırlandığını ifade etti. “Hayalimde bilgisayar mühendisliği var” diyen Barçatayın, "Akdeniz Belediyesinin akademi eğitim setini kullanarak YKS sayısalda Türkiye 496’ıncısı oldum. Setteki sorular beni epey geliştirdi ve YKS’ye hazırlanmamda çok yardımcı oldu. Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Üniversite tercihlerimi de yaptım. Umarım gelecekte başarılı bir bilgisayar mühendisi olurum ve ülkeme de faydam olur” şeklinde konuştu.

“Sağladığımız eğitim seti dışında başka bir kaynağı yoktu”
Akdeniz’in sayısalda YKS birincisi Deniz Barçatayın ile sohbet eden ve başarısından dolayı tebrik eden Gültak, böylesi büyük bir başarıya imza atması nedeniyle Deniz’in, hem ailesini hem de kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Gültak, "YKS’de önemli bir derece elde eden Deniz’i bugün belediyemizde ağırladık. Deniz, ilçemize bağlı Çay Mahallesi’nde yaşıyor. Babası, özel sektörde depo sorumluluğu yapıyor ve 5 çocuklu bir ailemizin çocuğu. Deniz, etüt merkezine gitmedi, özel ders almadı. 75’inci Yıl Fen Lisesi’nin çalışkan bir öğrencisi. Akdeniz Belediyemizin akademi setini aldı, buradaki yüz binlerce soruyu çözerek sınava hazırlandı. Bunun dışında herhangi bir kaynağı yoktu. Eğitim seti üzerinden azimle çalışarak, sayısalda 543 puan çekerek Türkiye 496’ncısı oldu” dedi.

“Deniz’e burs desteği de sağlayacağım”
Deniz’in elde ettiği derecenin, Akdeniz Belediyesinin öğrencilere sunduğu eğitim setinin ne kadar etkin olduğunu bir kez daha ispatladığını Gültak, "Nitekim daha önce de akademi eğitim setimiz üzerinden sınava hazırlanan İclal kızımız tıp fakültesini kazanmıştı. Eğitimde fırsat eşitliğine ve gençlerimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Akdeniz’den, bundan sonra da yeni İclaller ve Denizler çıkmaya devam edecek. Deniz’e, eğitim hayatı boyunca burs desteği sağlamak için de girişimlerde bulunacağım” şeklinde konuştu.

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