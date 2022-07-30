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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesi otizm köyünü tamamlama aşamasında

İHA

Mezitli Belediyesi otizm köyünü tamamlama aşamasında

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 'Otizm Köyü Projesi'nde sona yaklaştı. Otizmli bireylerin fırsat verilirse çok büyük başarılar elde edebileceği gerçeğinden yola çıkarak kurulan köyün, atölyeler ve mini amfi tiyatronun yapımı tamamlanma aşamasına geldi.
Yeni Mahalle’de bulunan eski Mezitli Stadyumunun yanında yer alan 6 bin 200 metre kare yüzölçümüne sahip alanda yapılması planlanan 'Otizm Köyü Projesi' çerçevesinde 7 adet atölye, mini amfi tiyatro, mini bisiklet parkuru, masa tenisi aktivite alanı ve hobi bahçeleri bulunuyor. Duyu bütünleme odası, günlük yaşam becerileri atölyesi, sakinleşme odası ve ıslak hacimler, müzik atölyesi, idari birim, resim ve sanat atölyesi, spor ve dans birimi gibi bölümlerin yer aldığı otizm köyü ile otizmlilerin bireysel becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayatın içerisine optimum seviyede katılımlarını sağlaması hedefleniyor. Birimlerin yanında sadece otizmli bireylerin değil, ebeveynlerinde eğitim ve aktiviteler sırasında, vakitlerini kaliteli değerlendirebilecekleri ,yeşil alanlar, parklar, bisiklet yolları, masa tenisi alanı, meyve ve hobi bahçeleri, açık mini amfi ve sanatsal çalışmalar için tasarlanmış açık sergi alanı bulunan projenin işletilmesiyle ilgili çalışmalarda tamamlandı. İlgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak projelendirilen otizm köyü, gençlerin aileleriyle güzel zamanlar geçireceği pek çok ihtiyaca cevap verecek.
Hazırlanan projenin otizmli bireylerin toplumsal uyumunu ve yeteneklerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Otizm köyümüzde bu vatandaşlarımızın toplumsal uyumu, yeteneklerinin farkına varması ve üretken hale gelebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. 6 bin 200 metrekare alanda 7 farklı atölyenin yer alacağı otizm köyünde mini amfi tiyatro, mini bisiklet parkuru, spor aktivite alanları ve hobi bahçeleri yer alacak. İlgili sivil toplum örgütleri ile işbirliğine giderek projemizin daha verimli çalışmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Otizm konusunda farkındalık oluşturmak toplumsal bir görevdir"
Fırsat verilen her bireyin çok büyük işler başaracağına inandığını dile getiren Tarhan, “Albert Einstein, Bill Gates, Michelangelo, Mozart, Steve Jobs, Isaac Newton, Nikola Tesla, Charles Darwin gibi isimlerin dünyaca ünlü değerler olmaları yanı sıra ortak özelliklerinin otizmli bireyler olmalarıdır. Ancak doğru eğitim verilerek doğru yönlendirilince dünyaya bilimde, sanatta, felsefede önemli katkılar sunan büyük değerler haline geldiler. Bunlar gibi yüzlerce isim daha sıralayabiliriz. En kısa biçimde insanların çocukluktan başlayarak tüm yaşamını etkileyen bir davranış bozukluğu olarak adlandırabileceğimiz otizm konusunda farkındalık oluşturmak toplumsal bir görevdir” dedi.
Tüm özel desteğe ihtiyaç duyan bireylerin olduğu gibi otizmlilerin toplumda daha fark edilir olması için çok önemli projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak desteğe ihtiyaç duyan tüm bireylerin olduğu gibi otizmli bireylerimizin de toplum içerisinde farkına varılması ve önlerindeki engellerin kaldırılması adına çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların yanında otizmliler konusunda yeni projelere imza atıyoruz. Otizmin farkına varılması ve desteklenmesi durumunda ne büyük işler başarabileceklerini göstermek adına Mert Ünsal adında ki genç arkadaşımızın yaşamını bir kısa film yaparak kamuoyuna sunduk. Doğumundan itibaren Mert’in yaşadıkları, karşılaştıkları zorluklar ve ailesinin mücadelesini anlattığımız filmimiz, Bolu’da 14. Uluslararası Kısa Film Festivalinde ikincilik ödülü aldı” diye konuştu.

"Mersin'de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu tahmin ediliyor"
Projenin tamamlanma aşamasına geldiğinin altını çizen Tarhan, "Mersin’de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu söyleniyor ki, bu az bir rakam değil. Toplumumuzun otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma adına farkında olmaları gerekiyor. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması da gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmamız ve onları ayırmadan yanlarında durmamız çok önemli. Çünkü otizm, toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Çünkü onlar toplumun en özel üyeleri. Otizm onların seçimi değil. Onların bir tek gereksinimleri var, o da bizim onları kabullenmemiz. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı, özel eğitim, bakım ve sağlık hizmetlerini iyileştirilmesi son derece önemlidir. Onlara fırsat verilirse özel yetenekleri olduklarına inanıyorum. Pes etmek asla olmamalı, Einstein, Mozart, Newton da aynı yoldan geldiler ve dünyanın parlayan yıldızları olmayı başardılar. Bizim çocuklarımızın da aynı yetenekle ortaya çıkmaması için hiçbir engel yok. Otizmin farkındayız ve Mezitli Belediyesi olarak yanındayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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