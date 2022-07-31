Futbol turnuvasında tribünleri kadınlar doldurdu Mersin Erdemli'de 17.'si düzenlenen köy ve mahalleler arası futbol turnuvasında tribünleri kadın seyirciler doldurdu, yer bulamayanlar ise maçı yüksek tepelerden izledi

Mersin'de 17.'si düzenlenen Erdemli Kaymakamlık Kupası futbol turnuvasında tribünün büyük bölümünü dolduran köylü kadınlar, eşleri, çocukları ve torunları için tezahürat yaptı. Tribünde yer bulamayan bazı kadınlar ise maçı stat çevresindeki tepelerden izledi.

Bu yıl PençeYıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan adına düzenlenen Erdemli Kaymakamlık Kupası futbol turnuvasının açılışına kadın seyirciler damga vurdu. Köylü kadınlar eşleri, oğulları ve torunlarını izlemek için tribünleri doldurup, tezahürat yaptı. İlçeye bağlı Kayacı Mahallesi'ndeki futbol sahasında Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve spor kulüpleri temsilcilerinin başlama vuruşuyla 118 maça sahne olacak turnuvanın açılışı yapıldı. 6 grupta 36 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı için Kayacı ve Limonlu mahalle takımları karşılaştı. Sporcular sahada ter dökerken, aileleri de maçları tezahüratlar eşliğinde izledi.



"Centilmence turnuva olsun, kavga, dövüş istemiyoruz"

Köylü kadınlardan Zeynep İpçi, "34 tane yeğenim var. Sağlıkla oynasınlar, başarılar dilerim. İnşallah maç bizim olur. İyi olsun, centilmence olsun, dövüş, kavga istemiyoruz, güzellikle oynasınlar" dedi.

Takımlarını desteklemek için geldiklerini belirten Ümmü Serin ise, "İki oğlum oynuyor, iki yeğenim oynuyor. Onları desteklemek için geldik. Kavgasız, dövüşsüz hayırlısı ne ise o olsun. İnşallah bizim çocuklarımız şampiyon olur" diye konuştu.

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