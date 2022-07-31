Mersin'de orman yangını (1)

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ANAMUR(Mersin),(DHA)MERSİN´in Anamur ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Bölgeye, 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi.

İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 20 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN,(DHA)

2022-07-31 15:56:09



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