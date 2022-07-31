Mersin'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1,5 hektar orman zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. (DHA)MERSİN, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN,(DHA)

2022-07-31 17:47:09



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