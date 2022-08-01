Mersin polisi, suda boğulmalara karşı bilinçlendiriyor

Reflü nedir, neden olur ve nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin polisi, suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanları Şube Müdürlüğü personeli, yaz aylarının vazgeçilmezi olan yüzme aktivitelerinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mezitli ilçesinde vatandaşlara gereken tedbirler konusunda bilinçlendirmeler yapılarak, buradaki vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.