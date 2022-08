Mersin'de kadınlara yönelik 'Punch Atölyesi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde, kadınlara yönelik olarak 'Punch Atölyesi' başladı. Açık havada, deniz kenarında kurulan atölyeye katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ilmek ilmek punch işliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Hobi olarak 'Punch' işlemesi öğrenen kadınlar, tokadan takıya, kırlentten kıyafetlere kadar pek çok yerde kullanılan el işini, ileride Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında yer alarak kazanca da dönüştürebileceklerini ifade ediyor. Haftada 1 gün 3’er saatlik derslerle 3 hafta boyunca devam edecek kursa 32 kadın katılıyor. Punch Atölyesi 3 haftalık kurs bitiminde yeni katılımcılarla devam edecek. Büyükşehir Belediyesinin kurduğu üretici kadın stantlarında yer alan anne kız Zakine Alkış ve Gülan Alkış ise bu atölyede gönüllü olarak eğitmenlik yapıyor.



“Punch ile her türlü şey yapılıyor, geniş bir çerçevesi var”

Eğitmen Zakine Alkış, “El işi gerçekten ruha iyi geliyor. Çünkü onu yaptığın zaman farklı bir alemde oluyorsun. Ne çıkacak merak ediyorsun. Acaba bu nasıl olacak derken, hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Her kadın için el işi yapmak, bir şeyler yapmak çok güzel. Punch ile yapılan toka, takı, çanta, kırlent, kıyafetlere, çantalara aksesuar olarak kullanılabilir. Her türlü şey yapılıyor, geniş bir çerçevesi var” dedi.



“Kadınlarımız bunu hobiden işe çevirebilirler”

Eğitmen Gülan Alkış ise gönüllü olarak 'Punch' eğitimi verdiklerini ve çok iyi gittiğini anlatarak, “Belediyemizin vermiş olduğu destekle, ben de stant açmaya başlamıştım ve şu an öğrendiğimi diğer kadınlara öğretmeye başlıyorum. Haftada 1 gün 3 saat olarak eğitimimiz devam ediyor. 3 hafta boyunca sürecek. Sonrasında devam etmesini isteyen kadınlarımız da var. Kadınlarımıza bunu öğrettikten sonra, onlar da bunu hobiden çok işe çevirebilirler ve benim gibi onlar da stantlarımızda yer alabilirler” diye konuştu.



“Punch, iğne ve iplikle yapılan bir işleme sanatı”

İlknur Oğul, Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri sayesinde yeni insanlarla tanıştıklarını ifade ederek, “El emeğimizi satacak alanlar oluyor. Yeni ürünler yapmış oluyoruz. Açık alanda, sahil kenarında sosyalleşiyoruz. Hocalarımız çok iyi. Ayrıntılı ve güzel anlatıyorlar. Mis gibi bir ortamda güzel şeyler öğreniyoruz. Punch, iğne ve iplikle yapılan bir işleme sanatı. Kırlentler, çantalar, elbiseler, kotlar. Hayal gücünüzün ürettiği her alanda kullanabileceğiniz bir şey” ifadelerini kullandı.



“Bu etkinlik sayesinde sosyalleşiyoruz”

Üniversite öğrencisi Esma Demiryürek, başladığı 'Punch' kursundan çok memnun kaldığını belirterek, “Yeni bir şey öğreniyorum. Güzel oluyor, sosyalleşmiş oluyoruz aynı zamanda. İlk defa öğrendim burada. Punch aslında biraz nakışa benziyor ama biraz daha onun profesyonel hali diyebiliriz. Çok zevkli bir şey. Zaten örgü örmeyi seviyordum o yüzden geldim, güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

