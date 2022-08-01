Gençler, Toroslar Belediyesinin Gençlik Kampı'nda eğleniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 1417 yaş aralığındaki kız öğrencileri Silifke Kapızlı’daki Gençlik Kampı’nda buluşturdu.

'Toroslar İlerle Gençlik Seninle' projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl 740 gencin kamp hayalini gerçeğe dönüştüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl da gençleri unutmadı. İlçenin dört bir yanından kampa gelen kız öğrenciler, denizin tadını çıkarırken, spor ve eğlence dolu aktivitelerle moral depoluyor. İki grup halinde yapılan ve 5 Ağustos’a kadar devam edecek olan kampın ilki sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen kampta toplam 200 öğrenci, kamp deneyimi yaşayacak.



“İlk kez ata binmenin heyecanını yaşadılar”

Gençlik liderlerinin yanı sıra Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) eğitmenlerinin de görev aldığı kampta, gençler, yüzme, plaj voleybolu, masa tenisi, dart, langırt, sinema, tiyatro ve ilk yardım dersinin yanı sıra dans ve halk oyunları eğitimi ile el işi çalışmaları da yaparak dolu dolu 3 gün geçirdi. Denizle, sosyal ve sportif etkinliklerle buluşan gençler, ilk kez ata binmenin heyecanını da yaşadı.

Kampta yeni dostluklar kurarak, unutulmaz anlar yaşayan gençler ise hem eğitici hem de eğlenceli bir kamp yaptıklarını belirterek, kendilerine böyle bir imkan sunan Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.



“Gençler bizim gözbebeğimiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Gençlik kamplarının en güzel yaşanmışlığı yeni dostlukların kurulması ve kamp deneyimlerinin yıllarca unutulmamasıdır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Amacımız, gençlerimizin yaz dönemini daha verimli geçirmeleridir” diyen Başkan Yılmaz, “Gençlerimizin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, sporcu kimlikleriyle öne çıkmaları ve Türk milletinin değerlerini özümsemiş bir nesil olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Çocuklarımızın daha güzel yarınlara hazırlanabilmeleri için bu aktiviteleri önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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