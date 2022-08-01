Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-08-01 16:17:10



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