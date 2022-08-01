Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya gidilen ambulansın penceresine kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-08-01 16:43:32



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