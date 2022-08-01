Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde oturan emekli polis memuru Burak Aktın (47), evinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İstanbul´a giden ailesi Burak Aktın´dan haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın´ı yatağında ölü buldu. Emekli polis memuru Aktın´ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi. Emekli polis memuru Aktın´ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-08-01 21:38:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.