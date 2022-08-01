Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde oturan emekli polis memuru Burak Aktın (47), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İstanbul´a giden ailesi Burak Aktın´dan haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan polis ekipleri, Aktın´ı yatağında ölü buldu. Emekli polis memuru Aktın´ın kronik şeker hastası olduğu, vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirtildi. Emekli polis memuru Aktın´ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Emekli polisin ölümüyle ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-01 21:38:56



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