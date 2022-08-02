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İzzet'in büyük başarısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ve psikolojik desteği ile LGS’ye hazırlanan İzzet Nergiz, Gülnar birincisi olmayı başardı

İHA

İzzet'in büyük başarısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ve psikolojik desteği ile LGS’ye hazırlanan İzzet Nergiz, Gülnar birincisi olmayı başardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin eğitimöğretim ve psikolojik desteği ile LGS’ye hazırlanan İzzet Nergiz, Gülnar birincisi olmayı başardı.
1 milyon 236 bin 313 öğrencinin yarıştığı LGS sınavında Gülnar 1.’si olan 13 yaşındaki İzzet Nergiz, başarısının mutluluğunu ailesi ve Gülnar Kurs Merkezi öğretmenleri ile paylaştı. Tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan 3 çocuklu Nergiz ailesinin son çocuğu olan İzzet Nergiz, yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını LGS Gülnar 1.’si olarak aldı. Başarısının sırrını çok çalışmak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin kendisi ile birebir ve yakından ilgilenmelerine bağlayan başarılı öğrenci, “Çok sevinç verici bir duygu. Çünkü başarılı oldum. Gülnar birincisi olunca çok mutlu oldum. Açıkçası böyle bir sonuç bekliyordum. Mersin Büyükşehir Belediyesi öğretmenlerimin yaptığı deneme sınavlarında da zaten, 23 defa birinci olmuştum” dedi.

“Başarımda belediyenin payı çok büyük”
Derslerden arta kalan boş zamanlarında ailesinin hayvanları ile ilgilenen ve annesine yardımcı olan İzzet, yıl boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenleri ile irtibat halinde olduğunu söyledi. Bilmediği soruları onlara sorduğunu ve dönem dönem deneme sınavına tabi tutulduğunu aktaran Nergiz “Bana hep yardımcı oldular. Bazen onlar arıyordu, bazen de bilemediğim sorular olduğunda ben onları arıyordum. Benim için önemli bir destekti. Kendimi pekiştirmemde de yardımcı oldular. Başarımda bunun da payı çok büyük” diye konuştu.
Yeni hedefinin başarılı bir lise eğitiminin ardından YKS’de yazılım mühendisliği bölümünü kazanmak olduğunu söyleyen Nergiz, “Yazılım mühendisi olmayı hedefliyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Mersin veya Gülnar’da lise eğitimimi tamamlayacağım. Lise eğitimimde de belediyeye ait kurs merkezlerindeki öğretmenlerle iletişim içinde olacağım” şeklinde konuştu.
Önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Nergiz “Sınava girecek arkadaşlarıma tavsiyem, Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinden destek almaları. Onlara çok büyük faydası olur. Çünkü oradan gelen denemeler, öğretmenlerle kuracakları iletişim ile kendilerini daha çok pekiştirebilirler, daha çok başarıya ulaşabilirler. Her türlü faydası olur onlara” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir bizi bu ücra köşede unutmadı”
Oğlunun başarısı ile gurur duyduğunu ifade eden anne Fatma Nergis ise duygularını “Oğlum birinci olduğu için çok mutlu oldum. Çok çalıştı. Geceleri yatmadı, bazen elinde kalem, test kağıdıyla uyuyakalıyordu. Uyandırdığımda ise tekrar atak yapıp, anında çalışmaya devam ediyordu. Oğlumdan çok memnunun, aynı zamanda evde bana da yardımcı oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği denemelerden de çok faydalandı. Büyükşehir bu ücra köşelerde bizi unutmadı. Burası önceden kasabaydı ama şimdi mahalle oldu. Bir köy okulumuz vardı, ama ulaşımı bayağı bir zordu. Okul müdürümüzün de, oğlumun başarısında çok payı var. O denemelerle oğlum çalıştı, kazandı. Beni de çok mutlu etti” sözleriyle anlattı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi’nde LGS sınavına hazırlanan başarılı gence bir hediye paketi gönderen Başkan Vahap Seçer, hediye paketi içinde yer alan Atatürk’ün Nutuk kitabının giriş sayfasına yazdığı yazıda, “Sevgili İzzet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, gösterdiği hedefte, ülkemize ve insanlığa faydalı bir birey olacağından hiç şüphem yok. Başarıların daim, yolun açık olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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