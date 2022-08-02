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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şeffaf plakla dişler simetrik bir görüntüye kavuşuyor

İHA

Şeffaf plakla dişler simetrik bir görüntüye kavuşuyor

Gaziantep Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hekimlerinden Dt. Mehmet Adıyaman, ortodonti konusunda adeta devrim niteliğinde yeni gelişmeler yaşandığını belirterek, bunlardan birinin de görünmez tedavi olarak adlandırılan 'şeffaf plak' yöntemi olduğunu söyledi.
'Şeffaf plak' yöntemi ile artık hastaların tel takmak zorunda kalmayacağını dile getiren Adıyaman, çarpık, seyrek ya da sıkışık dişlerin birçok kişinin ortak soruna olduğunu belirtti. Ancak diş problemlerini tedavi etmede en başarılı ve dolayısıyla en çok tercih edilen yöntem olan tellerin, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hastayı olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyen Adıyaman, bu durumun ise bu tedaviye çok ihtiyaç duyan bazı hastaları ortodontik tedaviye başlamaktan alıkoyabildiğine dikkat çekti.
Tam da bu noktada hem görünmediği için hastanın yüzünü güldüren hem de estetik ve sağlıklı dişlere kavuşmasını sağlayan çeşitli tedavi yöntemlerinin mümkün olduğunu kaydeden Adıyaman, "İşte bu yöntemlerden birisi de 'şeffaf plak' tedavisi. Bu yöntem ile özellikle ön dişlerdeki çapraşıklık ve seyreklik gibi mevcut sorunların büyük kısmı giderilebiliyor. Ayrıca hastaya yeni ve estetik bir görünüm de kazandırılabiliyor" dedi.

Diş sağlığında şeffaf yöntem
Diş çarpıklıkları, seyrek veya sıkışık dişler gibi problemleri düzeltme tedavisinde uygulanan yeni teknoloji 'şeffaf plak' tekniğinin, ortodontik bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Adıyaman, "Ortodonti dünyasında yaşanan teknolojik bir devrim olarak adlandırılan şeffaf plak sayesinde hasta diş teli kullanmak zorunda kalmaz ve dişleri olması gereken düzgün bir pozisyona kavuşabilir. Ortodontik tedavi ile dişlerin düzeltilmesi hastalara sadece daha estetik bir gülümseme sağlamaz. Hasta bu tedavi yöntemi ile hem çene üzerinde düzgün dizilen dişlere sahip olur hem de daha kolay temizleme işlemi ile çok daha iyi çiğneme fonksiyonuna kavuşur. Dişlerin kolay temizlenebilmesi renklenme, diş çürüğü, dişeti kanaması ve ağız kokusu gibi pek çok problemin engellenmesine yardımcı olur. Dişlerin daha iyi çiğnemesi ise sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltarak genel vücut sağlığına katkı yapar" diye konuştu.

"Ortodontik tedavide dijital çağ'
Şeffaf plak yöntemi için öncelikle hastanın diş kalıbı alınarak dijitalize edildiğini veya dijital ağız içi kamera ile dişlerin görüntüsünün alındığını anlatan Dt. Mehmet Adıyaman, "Hasta bu işlemler esnasında hiçbir ağrı veya acı hissetmez. Elde edilen görüntüler bilgisayara aktarılır ve özel bir yazılım üzerinde diş hekimi tarafından hastanın istekleri de dikkate alınarak bir tedavi simülasyonu yapılır. Simülasyon tedaviyi yürütecek olan diş hekimi tarafından onaylandıktan sonra dişlerin kademeli bir şekilde hareketini sağlamak üzere ağza takıldığında görülmeyen ancak dişlere hafif hafif kuvvet uygulayan şeffaf plaklar uygulanır. Bazı özel diş hareketlerini elde etmek için dişlerin üzerine yine görünmeyen estetik kompozit çıkıntılar yerleştirilebilir. Ya da bazı form bozukluğu gösteren dişlerin ara yüzeylerinden şekillendirme yapılması gerekebilir. Çarpıklığın şiddetine ve tedavinin gidişatına göre de bu şeffaf plaklar 23 haftada bir değiştirilir. Toplam tedavi süresi ise yine bozukluğun şiddeti ve hastanın beklentisine göre değişiklik gösterebilir" ifadelerini kullandı.

"Plaklar özel günlerde çıkarılabilir"
Şeffaf plak tekniğinin her yaştaki kişiye uygulanabileceğini söyleyen Adıyaman, şöyle devam etti; "Bu plak kişinin ihtiyacına göre yapıldığından yemek sırasında ya da özel gün ve zamanlarda rahatlıkla çıkarılabilir. Plakların yemek sırasında çıkartılabilmesi, sabit ortodontik tedavi süresince uyulması gereken beslenme kısıtlamalarını da azaltır. Plaklar ayrıca ağız ve diş bakımı sırasında da çıkarılabilir. Böylece iyi bir bakımla tedavi sırasında oluşabilecek diş ve dişeti problemlerinin de önüne geçilebilir. Ancak gün içerisinde ve uykuda ne kadar sık kullanılırsa tedavi süresinin de o kadar kısaldığı unutulmamalıdır. Plak ayrıca hastanın sesine ve konuşmasına da etki etmez. Şeffaf plak tedavisi hastaya sağladığı konfor ve kolaylık sayesinde birçok kişinin ilk tercihi olmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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