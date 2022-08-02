Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS’de fesih mağduru Türk mühendisler hem hakları hem de projenin geleceği konusunda ciddi endişe taşıdıklarını belirttiler Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin, IC İçtaş A.Ş. ile sözleşmesini feshetmesinin haksız ve hukuksuz olduğunu öne süren mühendisler, büyük üzüntü yaşadıklarını söylediler Tamamen Rus ortaklı bir firmanın turist vizesi ile yabancı işçiler getirerek işi devir almaya çalışmasına tepkililer

İHA

Akkuyu NGS’de fesih mağduru Türk mühendisler hem hakları hem de projenin geleceği konusunda ciddi endişe taşıdıklarını belirttiler Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin, IC İçtaş A.Ş. ile sözleşmesini feshetmesinin haksız ve hukuksuz olduğunu öne süren mühendisler, büyük üzüntü yaşadıklarını söylediler Tamamen Rus ortaklı bir firmanın turist vizesi ile yabancı işçiler getirerek işi devir almaya çalışmasına tepkililer

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS), geçen hafta IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmesinin feshedilmesiyle mağdur olduklarını belirten Türk mühendisler, feshin hukuksuz olduğunu öne sürerek, hem hakları hem de projenin geleceği konusunda ciddi endişeleri olduğunu söylediler.
Geçtiğimiz günlerde 4’üncü reaktörün temeli atılan Akkuyu NGS’de sözleşme feshinin yankıları sürüyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., 26 Temmuz’da T2IC Ortak Girişim Şirketinin yüzde 50 ortağı olan IC İçtaş A.Ş. ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Sözleşmenin feshiyle birlikte IC İçtaş A.Ş.’ye bağlı olarak Akkuyu NGS Projesinde çalışan binlerce kişi de sahadan çıkarıldı. IC İçtaş A.Ş., sözleşme feshinin hukuksuz olduğunu belirtirken, 7 bin çalışanın zorunlu olarak ücretli izne çıkarıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, fesihle birlikte ayrıca proje kapsamındaki tüm işlerin derhal durdurulması talimatı verildiği, söz konusu zorunlu izinler ve işlerin durdurulma kararı ile proje sahasında çalışmaların durma noktasına geldiği kaydedildi.
“Mağduriyet ve şaşkınlık yaşamaktayız”
Sözleşmenin feshiyle mağdur olduklarını belirten İçtaş A.Ş.’ye bağlı bir grup mühendis, nükleer santralin yapıldığı Büyükeceli Mahallesi'nde bir araya gelerek, yaşadıkları süreçle ilgili açıklama yaptı. Ortak Girişim Şirketinin üst düzey yöneticilerinden olduğunu belirten Mühendis Altuğ Karabulut, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin 26 Temmuz’da bir mektupla IC İçtaş A.Ş.’ye sözleşmenin feshedildiğini bildirdiğini söyledi. Karabulut, “Bu, tamamen hukuka uymayan ve kanunsuz, herkesi mağdur edecek şekilde tek taraflı bir girişimdir. Biz, bu mektubu aldıktan sonra sahada bütün işlerimizi durdurmuş bulunuyoruz” dedi.
“Mağduriyetimiz devam ediyor”
İnşaat sahasında şu anda işlerin büyük ölçüde durduğunu savunan Karabulut, “Hatta hukuka uymayan bir şekilde dışarıdan yabancı işçiler getirilerek, çalışma izinleri olmadan ‘turist’ sıfatıyla çalıştırılmaktadır. Biz, şirketimizin Türk tarafındaki yöneticileri, mühendisleri olarak sahaya maalesef giremiyoruz. Şu anda kartlarımız iptal edilmiş durumda. Hatta çalışırken kullandığımız bilgisayarlarımız elimizden alındı, mail hesaplarımız donduruldu. Güvenlik eşliğinde dışarı çıkartıldık. Özel eşyalarımızı almamıza izin bile vermeden, arabalarımızı da elimizden alarak bizi şantiyenin dışına çıkardılar. Buradaki mühendis arkadaşlarımızla beraber mağduriyetimiz devam ediyor. Yine içeride onlarca işçi mağdur durumda” ifadelerini kullandı.
“Yaşananlardan dolayı proje riske girmiştir”
İnşaatta yardımcı yapılar ve su yapılarda direktör yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Mühendis Şervan Çetinkaya da ‘haksız’ olarak nitelediği fesihten sonra özellikle önemli pozisyonlardaki direktör ve müdürlerin sahaya girişlerinin engellendiğini söyledi. Çetinkaya, “Dolayısıyla fesihten sonra sahada bir mal tespiti yapılamıyor. Bütün kontrol şu anda Rusların elinde. Sahada tüm işin hızı önemli ölçüde etkilendi. Şu anda iş yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde gidiyor. Bu durum, sadece şu anda değil, önümüzdeki aylarda da çalışmayı etkileyecektir. Çünkü bu zamana kadarki bütün yapılanma bu haksız fesihten dolayı bozulmuştur. Buradaki bütün Türk mühendisler, uzun tecrübelerinin ürünü olarak burada çalışmışlardır. Birçok insan kendi görevlerinde etkili işler yapmıştır. Bu yaşanan durumdan dolayı proje büyük bir riske girmiştir. 2023 hedefi ciddi bir hedefti; gece gündüz çalışarak yakalanabilecek bir hedefti. Maalesef şu andaki durumda bu, riske girmiştir. Bütün sahanın durması ve tekrardan eski hızına gelmesi kolay olmayacaktır” şeklinde konuştu.
“Hem haklarımız hem de projenin geleceği konusunda endişeliyiz”
Akkuyu NGS’de imalat hazırlık direktör yardımcısı olarak çalışan Mühendis Levent Şenoğlu ise santral inşaatında ortaklık bünyesinde çalışan 20 bini aşkın kişinin 1718 binini Türk personelin oluşturduğunu ifade etti. Fesihle birlikte 10 binden fazla çalışanın sahadaki aktif işini bırakmak zorunda kaldığına dikkat çeken Şenoğlu, "Bu arkadaşlarımızın bazıları, şu anda ortaklığın sözleşmesinin devrolacağı, tüm kurucuları Rus olan bir şirkete devredilmek isteniyor. Bu çalışanlarımızın devrolmaları için de bugüne kadar yapılmış olan bütün haklarından feragat etmeleri isteniyor. Dolayısıyla biz Akkuyu çalışanları olarak, özellikle senelerdir bu projeye hizmet vermiş bir ekip olarak bundan çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ayrıca, tüm işlerin hızlandığı, dördüncü ünitenin başladığı ve tüm işlerin son dönemece girdiği bu süreçte işin buralara gelmesi de Akkuyu projesi genelinde çok üzücü. Biz, hem haklarımız konusunda hem de projenin geleceği hakkında ciddi bir endişe içindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci ...
Yunan ve Rum medyasını ayağa kaldırmıştı, Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na geri geldi
YEREL HABERLER Yunan ve Rum medyasını ayağa kaldırmıştı, Abdülhamid ...
20 gündür ameliyat olmayı bekleyen engelli adam "teşhis koyamıyoruz" denilerek taburcu edildi 41 gün Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan, 20 gün önce ameliyat olacaksın denilen ancak ameliyat edilmeyen 42 yaşındaki Mehmet Bulut, dün "Teşhis koyamıyoruz, burada tedavin yok" denilerek taburcu edilince çaresiz kaldı Bulut: "Tedavi olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum"
YEREL HABERLER 20 gündür ameliyat olmayı bekleyen engelli adam ...
Üreten ellerin emeği, katma değere çevriliyor
YEREL HABERLER Üreten ellerin emeği, katma değere çevriliyor
Şeffaf plakla dişler simetrik bir görüntüye kavuşuyor
YEREL HABERLER Şeffaf plakla dişler simetrik bir görüntüye kavuşuyor
Darısekisi'nde Yörük gecesi
YEREL HABERLER Darısekisi'nde Yörük gecesi
Alaca: "Zorlu şartlar güçlü insanlar doğurur"
YEREL HABERLER Alaca: "Zorlu şartlar güçlü insanlar doğurur"
İzzet'in büyük başarısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Gülnar Kurs Merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim ve psikolojik desteği ile LGS’ye hazırlanan İzzet Nergiz, Gülnar birincisi olmayı başardı
YEREL HABERLER İzzet'in büyük başarısı Mersin Büyükşehir Belediyesi ...
Tarsus Belediyesinden 'Hastalıkta Sağlıkta, Hep Birlikte' projesi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinden 'Hastalıkta Sağlıkta, Hep ...
Akkuyu NGS sahasında çalışmalar hız kesmeden sürüyor Akkuyu NGS'nin Türk çalışanları: "Akkuyu'da 4 reaktör tamamlanıncaya kadar işimizin başındayız"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS sahasında çalışmalar hız kesmeden ...
Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3)
YEREL HABERLER Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada ...
Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada ...
Genel Müdür Zoteeva: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini 2023 yılında tamamlayacağız
YEREL HABERLER Genel Müdür Zoteeva: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini ...
Akdeniz'de patiseriler denetlendi
YEREL HABERLER Akdeniz'de patiseriler denetlendi
Gençler, Toroslar Belediyesinin Gençlik Kampı'nda eğleniyor
YEREL HABERLER Gençler, Toroslar Belediyesinin Gençlik Kampı'nda ...
Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye çalıştı Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Ambulansa kafa attı, araca zarar vermeye ...
Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada
Teknopanel Ar-Ge faaliyetleri ile fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Teknopanel Ar-Ge faaliyetleri ile fark oluşturuyor
Vali Pehlivan, devam eden yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, devam eden yurt inşaatlarında ...
Engelli öğrenci, engelleri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile aştı
YEREL HABERLER Engelli öğrenci, engelleri Büyükşehir Belediyesinin ...
Mersin'de kadınlara yönelik 'Punch Atölyesi'
YEREL HABERLER Mersin'de kadınlara yönelik 'Punch Atölyesi'
Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle serinletiliyor Farklı türdeki hayvanlara tüketebilecekleri şekilde buzlu meyve veya dondurulmuş yiyecekler verilen parkta, fıskiye, hortumla sulama ve havuzlara yönlendirme şeklinde de serinletme işlemleri uygulanıyor
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı'ndaki canlılar buzlu yiyeceklerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.