Tarsus'ta kadınlara farkındalık eğitimi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi kadınlara yönelik pozitif çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık eğitimleri sürdürülüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmalar ile kadın ve çocuklar için projelerine devam eden Tarsus Belediyesi, farkındalık arttırıcı eğitim, atölye benzeri faaliyet ve projeleri sürdürüyor. Belediye, çeşitli kurumlarda çalışan kadınlara, kadın hakları konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Katılımcılara aynı zamanda Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi’nin faaliyetleri, etkinlikleri tanıtıldı. Tarsus’ta yaşayan kadınların üretim, iş, siyaset, eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda söz sahibi olmalarını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmelerini, öz haklarını bilmelerini, özgüvenin önemini ve şehre karşı duygu ve düşüncelerini geliştirmelerini amaçlayan eğitimler, Tarsus genelinde sürdürülmeye devam edecek.

Kadın hakları konusunda hassasiyetle davrandıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kadın ve erkeklerin eşit, sömürüsüz bir dünyada yaşaması adına verilen mücadelede biz de üzerimize düşeni aralıksız bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.