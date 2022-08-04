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Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek

DHA

Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, tersine mühendislik ile yat ve tekneler için yurt dışından tedarik edilen yedek parçalar üretilecek. Proje ile milyonlarca lira tasarruf yapılacak.
Toroslar ilçesinde birçok Ar-Ge çalışmasının yapıldığı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yat ve tekne parçası üretilecek. Geliştirilen proje kapsamında ilk olarak teknelerin parçaları incelendi, daha sonra yat ve tekne sahipleriyle görüşülüp notlar alındı. Tersine mühendislik ile geliştirilen proje ile basit olmasına rağmen dövizle yurt dışından getirtilen parçalar üretilecek. Projeyle her yıl milyonlarca lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.
`TÜRKİYE´DE EKSİK OLAN BİR SEKTÖR TAMAMLANACAK´
Çalışmalar hakkında bilgi veren Ar-Ge Koordinatörü Kamil Göksoy, proje ile yurt dışından ithal edilen parçaları kendilerinin üreteceğini belirterek, "Okulumuz 2020 yılında bakanlığımızın teknik okullara verdiği destek ile 51 araştırma geliştirme okulundan biri oldu. Ar-Ge çalışmaları kapsamında bölgenin sanayi potansiyeli, coğrafi koşullarıyla ilgili çalışma yaparken en fazla dikkatimizi çeken olay, Akdeniz havzasına yazın yurt içi ve yurt dışından 1 milyon civarından yat ile yelkenli teknenin ziyaret etmesi oldu. Yaptığımız incelemelerin ardından teknelerin parça ihtiyacının tedarikinde çok büyük bir açık olduğunu tespit ettik. Projemizi bunun üzerine hayata geçirdik. Bakanlığımız da bu projemizi onayladı. Projemiz kapsamında yat ve teknelerin acil ihtiyacı olan parçaların üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladık. Belli başlı prosesler ürettik, üretim çalışmalarımız devam ediyor. Proje ile Türkiye´de eksik olan bir sektör tamamlanmış olacak. Tamamen dışarıya bağımlı olan bir parça tedarikinin ülke içinde üretimini sağlamış olacağız" diye konuştu.
`TEKNE SAHİPLERİ PARÇALARI DAHA UCUZA TEDARİK EDECEK´
İlk olarak tekne tamiratı yapan atölyelerle irtibata geçip, kaptanlarla konuştuklarını aktaran Göksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Geri dönüşlerle birlikte ilk olarak yapımı kolay, acil parçalara yöneldik. Denizcilik zor bir sektör. Parçalar hem tuzlu suda çalışıyor hem de güneş ışığına maruz kalıyor. Çok basit parçalar olarak gözükmelerine rağmen yurt dışından yaklaşık 30 euro ödenerek getirtiliyor. Biz yurt dışından getirtilen parçaları daha düşük maliyetle üreterek yat ve tekne sahiplerinin kullanımına sunacağız. Böylelikle hem döviz ülkemizde kalacak hem de daha ucuza tedarik edilecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-08-04 10:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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