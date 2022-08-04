Zeytinburnu'nda hastane yangını sırasında içeriden çekilen görüntüler

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Ersan SAN İSTANBUL DHA ZEYTİNBURNU'NDAKİ Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sırasında itfaiye ekiplerinin içerideki müdahalesi kameraya yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da hasta tahliyesi sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Mersin

2022-08-04 16:59:36



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