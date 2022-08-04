Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (3)

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EKİPLER YANGINA KARADAN ULAŞTI

Mersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına havadan müdahale sürerken, karadan da çok sayıda personel alevlerin yükseldiği bölgeye ulaştı. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin son bulacağı yangına, karadan müdahale sürecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-04 18:09:53



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