Mersin'de orman yangını 2'nci günün (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KARADAN MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

Mersin'de merkez Toroslar ile Tarsus ilçesi arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahalelere ara verildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin yoğun çabasıyla birlikte karadan müdahaleler sürdürülüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlayacağı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN,(DHA)

2022-08-04 22:45:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.