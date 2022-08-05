Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



EKİPLER YANGIN BÖLGESİNİ ÇEVRELEDİ

Mersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde çıkan yangına müdahale ekipler, dumanların yükseldiği bölgenin etrafını çevreledi, alevlerin ilerlemesi tamamen durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tehlike arz etmediğini, ilerleyen saatlerde kontrol altına alınmasının beklendiğini kaydetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-05 18:16:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.