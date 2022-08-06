Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2)

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TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin´in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN, (DHA)

2022-08-06 22:29:36



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