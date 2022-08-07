Mersin'deki orman yangınında 15 hektar zarar gördü



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)-MERSİN'de ormanda çıkıp, 4'üncü gününde kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde 3 Ağustos'ta orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri de kayalıklardan düşüp, hafif yaralandı. Havadan ve karadan süren çalışmalarla yangın ancak dün kontrol altına alınabildi. Ekipler, 15 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN

2022-08-07 10:16:16



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