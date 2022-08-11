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Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi

DHA

Ağabeyini kaybettiği kazada bu kez tutuklama çıktı, 'Huzurla uyudum' dedi


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'ın (30) ölümü ile ilgili 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakılan sürücü Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) bu kez tutuklanması, acılı aileleri sevindirdi. Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum" dedi.
Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın kullandığı hafif ticari araç ile Halil Ata yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz ile Ata, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tıraş da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Tıraş, yine serbest kaldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez gözaltına alınan Tıraş, çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.
Kemal Yılmaz'ın kardeşi Fatma Yılmaz, tutuklama kararı sonrası "İçim bir nebze de olsa rahatladı. O kişi içeride ne kadar çok yatarsa ben de ailem de o kadar huzurlu uyuyacağız. Yakalandığı gün huzurla uyudum. Adalet varmış, bunu da öğrenmiş oldum. Keşke ilk başta tutuklansaydı. İyi ki davamın arkasında olmuşum" diye konuştu.
Kemal Yılmaz'ın annesi Yasemin Yılmaz da sürücünün tutuklanması ile acılarının biraz dindiğini söyledi. Her gün oğlunun tişörtünü giydiğini belirten Yılmaz, "Oğlum 25 gündür toprak altında, nefessiz yatıyor. O da dört duvar arasında nefessiz kalsın. Yavrumun resmiyle yatıp kalkıyorum. Kokusunu unutmamak için oğlumun tişörtünü giyiyorum. Adalete güvenim sonsuz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-08-11 11:41:55

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