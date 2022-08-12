Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de



MERSİN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Kirişci, programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kirişci'yi burada Vali Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve kent protokolü karşıladı. Protokolle selamlaşan Bakan Kirişci, daha sonra şeref defterini imzaladı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2022-08-12 11:53:43



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